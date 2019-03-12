重慶擬送高雄熊貓　蘇貞昌：那可能是假消息

鄭寶清質詢蘇貞昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）對於高雄市長韓國瑜日前為是否引進大陸熊貓一事表示，不排除高市“觀光局”成立“熊貓小組”前往重慶考察。“行政院長”蘇貞昌下午面對民進黨“立委”鄭寶清質詢回覆說，根據國際相關規範熊貓是屬於瀕臨絕種動物有相當規範，但是今天有消息說沒這回事，連重慶那邊都說沒有這個打算，“那可能就是假消息”。



台北市長柯文哲今天受訪說，他認為兩岸交流無法完全避免，所以應該要高來高去，“你統戰我、我也統戰你”，“那如果你統戰都輸人家，就表示我們恐怕技術要再研發一下”。



鄭寶清說，中國除了武嚇還有文攻，但是有個市長（指柯文哲）說，中國統戰我們，我們也要去統戰中國？蘇貞昌表示，統戰是中國共產黨的專用名詞，我們自由民主開放沒有要去統戰誰。但是中國內戰是共產黨打贏，就是用統戰一步一步吃掉，讓國民黨招架不了，共產黨當初雖然小，國民黨當時很大，但還是被趕到台灣來。



蘇貞昌表示，今年1月2日習近平說啟動“九二共識台灣方案”（指一國兩制台灣方案。蘇貞昌用語），中國兩會也開始啟動撲天蓋地，在台灣各角落要全面覆蓋，因此蔡英文昨天召開“國安會議”，就是要防衛台灣。



鄭寶清也問到，現在中國說要送熊貓到高雄，這有沒有統戰？蘇貞昌表示，根據國際相關規範，熊貓是屬於瀕臨絕種動物有相當規範，但是今天有消息說沒這回事，連重慶那邊都說沒有這個打算，那可能就是假消息。