黃偉哲出席港商採購會：賣農產品不分藍綠

黃偉哲出席在台南舉辦的香港採購洽談會，強調行銷農漁產不分藍綠。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月12日電（記者 趙家麟）“韓流”拚台灣農產品行銷成為最熱話題。民進黨台南市長黃偉哲12日表示，促銷農產品成為全民運動，台南農產品的通路會比較有正面的效果，賣農產品不分藍綠，只要能夠替農民促銷，都是好的。



中國國民黨高雄市長韓國瑜上任後，出訪東南亞搶農產品外銷訂單，22日起還將赴港澳、大陸訪問，高雄農產品陸續裝櫃外銷大陸、東南亞；3月16日投票的台南“立委”補選，農漁產品的行銷也成了藍綠攻防的熱門話題。現在，台南也加把勁要把農漁產品打入香港超市通路。



台南市政府與外貿協會合作，12日在台南香格里拉酒店舉辦“香港AEON超市採購洽談會”，邀請了香港永旺百貨公司採購決策人員及3家進口商一行6人來台採購，並與台南26家農會與生產合作社等進行一對一洽談，期待未來香港的AEON連鎖超市，可以買到台南在地最新鮮的農漁產品。



黃偉哲12日下午出席洽談會受訪表示，賣農產品不分藍綠，只要能夠替農民促銷，都是好的，所以不管在高雄或是在其他地方，都樂觀其成。現在大家把促銷農產品成為全民運動，台南農產品的通路會比較有正面的效果，他對今年的農漁產行銷很樂觀。



黃偉哲說，台南市的農業年產值高達台幣626億，是全台最高的，台南市也都很努力的讓農產品能夠貨暢其流，讓農民得到好的收益，消讓費者能夠品嚐到高優質農產品與水果，但這不是一個市長、一個人的功勞，而是幕後很多人共同努力的成果。



他指出，台南一年626億農產品要行銷，不是幾十口貨櫃就能解決，可能有上千個、幾百個貨櫃要推，期待大家不分藍綠，攜手替農民做行銷，把優質的農產品介紹給消費者。



黃偉哲強調，讓產業的歸產業、農業的歸農業，不要有任何的政治色彩來摻雜其中。洽談會中，參與的農會、生產合作社、銷售代表等不分藍綠，都是見證台南的優質農產品而來。所謂捧場似的、政治行銷式的農產品促銷，只會讓一般農民或是消費者把主題給模糊掉。



黃偉哲表示，他目前還沒有出訪拓銷農產品的計劃，農產品行銷只是市政的一部分。“必要的時候，有需要的時候，做城市外交的時候，或是做產業促進的時候，必要時就會出訪。”