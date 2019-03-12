聯合早報：富裕國家麻疹複燃說明什麼

中評社香港3月12日電／新西蘭坎特伯雷地區的麻疹確診案例已增至22起，醫護人員警告，接下來幾周，疫情料會進一步擴大。菲律賓麻疹疫情則持續擴散，迄今有超過1萬4000起確診麻疹病例，其中238人死亡，而且患病人數還在不斷上升。聯合國兒童基金會3月1日說，去年有98個國家通報境內的麻疹病例比2017年增多了；世界衛生組織則警告，2018年的全球麻疹病例激增近50%，導致13萬6000人死亡。日益擴大的反疫苗運動，加上人口跨境流動，抵消了數十年來為消滅這種疾病所做的努力。



聯合早報今天社論指出，麻疹是病毒在空氣傳染的兒童疾病，也會感染成人，病症包括發燒、身體出現紅疹、口中出現白點，其傳播性比結核病或伊波拉病毒更厲害。但是，麻疹卻可以用價格廉宜的疫苗有效預防，九個月大的嬰兒注射疫苗後有85%能免疫，1歲後注射疫苗則有95%能免疫。人口中若有超過93%具備免疫力，麻疹一般就不會流行擴散。但是，最新的麻疹疫情卻出現在美國、法國等發達國家。美國在本世紀初宣布麻疹基本絕跡，然而在2018年卻爆發791起病例，比2017年的120起暴增近560%。



發達國家麻疹死灰複燃的現象最值得關注。世衛組織表示，很多家長誤信一些反疫苗團體在社交媒體上散布的言論，如疫苗會導致自閉症或死亡等，而拒絕給孩子接種疫苗。這種“疫苗質疑”（vaccine hesitancy）現象被世衛組織形容為2019年全球所面對的十大健康威脅之一。反疫苗團體錯誤宣傳疫苗會導致孩子患上自閉症（這已經被眾多醫藥研究所證偽）；疫苗是大制藥商牟利的陰謀；是否接種疫苗是家長的權利，不應該由政府干涉；疫苗是違反自然的“毒品”等。一些社交名人也誤信並宣傳這些觀念，影響了不少家長。



另一個值得關注的現象是人口的跨境流動。歐美國家寬鬆的移民政策，使得大量沒有免疫力的新人口聚居在境內，造成防疫漏洞。這些新移民也可能因為宗教理由，拒絕讓孩子接種疫苗；加上“家長權利”的個人主義意識形態推波助瀾，導致麻疹死灰複燃並開始散播。這個現象在一些國家已經異變為引發排外情緒的政治問題。同時，基於“家長權利”的反疫苗運動也迫使人們反思，個人權利的界限究竟在哪裡？一旦個人權利危及公共衛生，政府是否有義務強制介入？