卓榮泰強打恐嚇牌　台南輸兩岸完成一個中國

卓榮泰邀集台南各派系“立委”力挺郭國文，左起王定宇、林俊憲、卓榮泰、陳亭妃、葉宜津。（照片：民進黨提供） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）距離3月16日“立委”補選，進入倒數4天，民進黨主席卓榮泰中午偕同黨籍台南“立委”王定宇、林俊憲、陳亭妃、葉宜津召開“分區固票 團結作戰”記者會，呼籲台南人要“完整台南綠色版圖”，並強調如果民進黨連該守住的台南也輸了，讓傾中政黨選贏，中國就認為可以完成一個中國、簽訂和平協議，呼籲民眾要阻止這種事情。



他呼籲支持者最後4天總動員、幫忙催票，讓民進黨提名候選人郭國文能順利當選，希望台南鄉親316用選票，抗拒韓流。



由於台南市第二選區“立委”補選，民進黨陷入分裂，前台南市議員郭秀珠的女兒陳筱諭脫黨參選。因此卓榮泰今天特別邀集台南市各派系“立委”召開記者會，希望化解分化危機。



卓榮泰提到，選舉到了最後時刻，不論什麼議題，他都希望對人民有誠實的付出、誠實的訴求。但選舉過程中，從鳳梨到文旦的議題，讓他覺得這是一場務實和虛幻的戰爭。國民黨提名的候選人謝龍介從不說清楚，到底鳳梨賣了多少？什麼時候賣？時間適不適合賣？以及文旦一斤多少錢？有多少量？如何出去？也是虛晃一招。



卓榮泰也質疑，難道可以因為一次的選舉，就打落一地文旦嗎?希望台南鄉親316用選票，保護麻豆文旦，抗拒韓流。



卓榮泰現場也拜託四位委員，最後這幾天務必組織動員，返鄉助選。也請長期支持各位委員、支持民主進步價值的台南民眾，在3月16日勇敢走向投票所，堅定地做出明智的決定，來完整台南民主聖地的綠色版圖。