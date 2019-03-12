商總理事長賴正鎰：願幫高雄養熊貓

商總理事長賴正鎰（左）力挺韓國瑜（右）飼養貓熊，經費商總願意協助。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月12日電（記者 高易伸）商業總會理事長賴正鎰12日下午會見中國國民黨高雄市長韓國瑜，並主動聊到最近很夯的“熊貓”議題並表示，“貨出去、人進來”的“人”就是觀光客，韓市長就職後高雄旅館住房率大幅提升，待熊貓來了之後一定會帶動觀光契機。因此商總會全力支持，願幫忙高雄飼養熊貓。



商業總會理事長賴正鎰今日下午率會員拜訪韓國瑜，並在見證下與高雄美濃區農會、旗山果菜運銷合作社共同簽訂高雄採購契約書，預計今年採購8155箱、總計近約100公噸香蕉。賴正鎰表示，自己從小也是在香蕉樹下長大的鄉下孩子，今天願一同支持台灣香蕉產業及實現韓市長“貨出去、人進來”的願景。



對於飼養熊貓議題，隨行的商總理事、旅館商業同業公會聯合會理事長張榮南也表示，看到高雄旅館欣欣向榮，反觀屏東恆春卻落入近3年來的淡季。張表示，不論是恆春或者墾丁旅館業者都面臨極大的挑戰，他建議高雄經濟觀光帶動後，可以向北連結台南、向南連結屏東恆春，形成南台灣觀光區域，吸引旅客赴台進行五天四夜或三天兩夜行程。



張榮南向中評社表示，高雄急需一座國際級的大型機場，上次商總在蓮潭會館跟韓市長座談時，他就對此特別建言，很高興韓聽進去了。屏東現在很羨慕高雄的旅館住房率及有養熊貓的機會，這絕對可持續帶動觀光人潮，對城市觀光經濟有所助益。



商總多名會員力挺高雄市飼養熊貓，理事長賴正鎰更開口表達願意協助飼養的意願。雖說未來熊貓能否順利落戶高雄壽山動物園還需經過繁雜程序，但至少算是個好的開端。