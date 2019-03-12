葛曉燕：失信被執行人名單制度在不斷完善中

江西省高級人民法院院長葛曉燕答記者問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥，福建省高級人民法院院長吳偕林，江西省高級人民法院院長葛曉燕就“攻堅‘基本解決執行難’”相關問題回答中外記者提問。葛曉燕在回答記者提問時表示，会依法处理失信被执行人的曝光与隐私保护之间的关系，也会在实践中不断完善发展失信被执行人名单制度，从而有利于在全社会建立起守信光荣、失信可耻的社会风尚。



以下為文字實錄：



中國日報記者：我們注意到，現在街頭的電子屏幕、老賴地圖等經常曝光一些老賴信息，產生了巨大反響。請問，這種做法是否有法律依據？法院在實際執行工作中，如何處理好曝光和隱私保護之間的關係？謝謝。



葛曉燕：你剛才說的“老賴”，在法律意義上，叫做“失信被執行人”，是指有履行能力但是逃避執行、規避執行、抗拒執行的被執行人。被執行人一旦被納入到“失信被執行人名單”，法院將依法對他進行信用懲戒，這在法律上是有明確依據的。《中華人民共和國民事訴訟法》第255條對此作了明確的規定，最高人民法院對這個規定又作了司法解釋。因此，公布失信被執行人的有關信息，這是符合法律規定的。



大家都知道，隱私權是人的一項基本權利，受到法律的保護，人民法院對此高度重視，在執行工作中也嚴格依法保護。但是，公布失信被執行人的相關信息和隱私保護之間並不矛盾。



首先，我們並不是對所有的失信被執行人都進行公開曝光，我們只是選擇其中情節嚴重的失信被執行人，予以公開曝光，以敦促他們盡快履行法定義務，在社會上形成守信光榮、失信可恥的社會風尚。



第二，對於公開的內容來講，嚴格限定在法律的範圍之內。法律和司法解釋沒有規定可以公開的信息，人民法院一律不得公開。對失信被執行人的工作單位、聯繫方式等內容，就不會公開。



第三，即使對依法可以公開的失信被執行人的信息，人民法院在公開的時候，也採取一些技術性處理，例如對他的身份證信息上有關出生年月數字給予隱去，這樣做的目的也就是盡可能地保護隱私。



實踐證明，失信被執行人公開曝光他們的相關信息，對於推進我們社會誠信建設和解決執行難起到了非常好的推進作用。比如說在江西，2015年12月4日，江西高院和江西日報社，以及江西18家金融媒體共同打造了“法媒銀”失信被執行人曝光台，這個曝光台具有公開曝光、聯合懲戒、在線舉報、自我監督等多項功能。一旦失信被執行人一處失信，往往就處處受限。然而，只要失信被執行人一旦履行了法定義務，這個平台立即對他的失信名單信息給予屏蔽，相關的聯合懲戒措施也同時解除。這個平台同時也是我們法院系統自我監督的一個平台，當事人可以通過這個平台查詢到自己關注案件的辦理進展，還可以在線舉報、反映執行人員的違法違紀行為，法院都及時予以處理。三年來，這個“法媒銀”平台在推進“法治江西、誠信江西”建設方面，在幫助我們攻堅執行難方面，都發揮了非常好的作用，得到了社會各界的充分認可。中宣部、最高人民法院以及銀監會三個部門聯合發文，向全國予以推廣。



當然，任何一項制度都是在不斷實踐中去完善的，失信被執行人名單制度也是一樣，我們今後會不斷地完善這項制度，使其在助推法治進步和社會誠信體系建設方面發揮更大的作用，做出更大的貢獻。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 實習記者：毛成勛）