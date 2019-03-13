許沛回應向高雄送熊貓：由中央決定

全國人大代表、全國台聯副會長、重慶台聯會長許沛（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）全國人大代表、全國台聯副會長、重慶台聯會長許沛12日表示，她個人建議送兩只熊貓到高雄，至於熊貓能不能送，何時送，由哪個省市送，都是中央決定的。



許沛出席兩會期間，在台灣省代表團全體會議上上提出關於向高雄市贈送大熊貓的建議，引起兩岸媒體關注。



隨後，高雄市觀光局長潘恒旭10日上午在臉書上貼出三張熊貓照片並寫道“融融？雄雄？”打卡地點還設定在重慶市。潘恒旭表示，這項計劃尚未正式和市長韓國瑜提案，不過經高雄市議會同意後，觀光局將成立熊貓小組，針對壽山動物園的熊貓館內擬定完備的計劃，預計6月前往重慶進行考察。



許沛12日在北京人民大會堂對此做出回應。她表示，向高雄贈送熊貓只是個人建議，包括熊貓的名字“雄雄”和“融融”也是自己想的。現在不管在大陸還是島內都引起媒體熱議和民眾的關注，是始料未及的。



許沛說，提這個建議的初衷，是08年時到台北動物園，熊貓憨態可掬的額樣子，島內民眾非常喜歡。如果能夠送兩只熊貓到高雄，南部的民眾一定是會非常開心。因為南部民眾到台北看團團圓圓會比較周折，如果到送兩會熊貓到高雄會比較方便。



“但是我們今年也準備讓高雄動物園和重慶動物園做交流”，許沛告訴記者。



她強調，至於熊貓能不能送，何時送，由哪個省市送，都是中央決定的。



談及韓國瑜和大陸開展兩岸城市交流，許沛表示，作為重慶市民，非常歡迎韓市長到重慶來，也願意為兩個城市的交流做一些牽線搭橋的工作。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）