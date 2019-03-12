劉貴祥：關心和保護幹警人身安全和身心健康

廣西廣播電視台記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥，福建省高級人民法院院長吳偕林，江西省高級人民法院院長葛曉燕就“攻堅‘基本解決執行難’”相關問題回答中外記者提問。對於近三年內因公殉職的幹警人員，劉貴祥表達了自己的沉痛心情，並表示會進一步採取有效措施，保護幹警的人身安全和身心健康。



以下為文字實錄：



廣西廣播電視台記者：我注意到，前兩天也就是在“兩會”期間，廣西玉林中院一名執行幹警在上班期間突發疾病，不幸去世。請問，法院在保護幹警的人身安全和身心健康方面有什麼舉措？謝謝。



劉貴祥：好，我回答一下這個問題。在今天上午最高人民法院工作報告中提到了，這三年，我們犧牲在執行工作崗位的幹警是46人，如果再加上剛才您提到玉林的這位同志，應該說到現在為止犧牲在執行工作崗位上的是47人。這幾年，我們一線的廣大執行幹警確實是艱苦奮戰，無私奉獻，不怕犧牲，做出了巨大而艱苦的努力。我非常熟悉的黑龍江高院執行局局長，50出頭，連續加班，在辦公室剛安排部署完外地執行的工作之後，說躺著歇一會兒，就沒有起來。這些同志的離去，我們是非常悲痛和非常沉痛的。



我們都知道，執行案件量非常大，全國平均是一年一位幹警要執結150件案子，像北京、廣東這些發達地區，一個人一年要完成1000件左右案件。面臨著這些堆積人山的案件，又面臨著當事人期待的目光和期盼，他們不得不加班加點。再加上我們對案件有一些目標要求，這確實是個現實的問題。但是，關心幹警、愛護幹警，也是最高法院和各級法院一直非常高度重視的。比如說，今年有的地方在攻堅戰中不休假，有很多地方也是自覺的不休假，所以最高法院馬上發通知，要求一定要給這些同志調休、倒休，不能這樣連續疲勞作戰，還要注意大家的身心健康。比如，我們特別強調對幹警定期進行體檢，要求活躍我們的文體活動形式，減輕幹警的心理壓力。當然還有一些其他方面的舉措，比如，我們加大了對一些輔助性工作的外包，加大聘用制雇員的力度，盡可能減輕法官的負荷，減輕法官的工作壓力。我們目前大力推進執行信息化、執行智能化，實際上是想通過提高工作效率、通過人工智能，用機器來代替法官做一些輔助性工作，減輕執行法官的壓力。



當然，更重要的是，剛才已經提到了，我們的執行工作經過攻堅戰之後，已經進入到良性循環的狀態，按照正常的工作秩序在運行。我相信，我們法官的身心健康問題也會得到進一步重視和好轉。當然，這47位幹警中有幾位是在執行過程中被暴力抗法犧牲的，還有幾位是凌晨到執行現場去，因為在山區發生了一些交通事故。總而言之，我們會進一步採取切實有效的措施，關心我們幹警的人身安全和身心健康。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 實習記者：毛成勛）