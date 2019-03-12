吳偕林：繼續強化涉民生案件的執行

法制日報記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥，福建省高級人民法院院長吳偕林，江西省高級人民法院院長葛曉燕就“攻堅‘基本解決執行難’”相關問題回答中外記者提問。吳偕林在回答記者提問時表示，民生無小事，民生案件的執行，就是要民生優先，執爭朝夕，行穩致遠。下一步，還要繼續強化涉民生案件的執行，堅定守護好民生保障的法治防線。



以下為文字實錄：



法制日報全媒體記者：我們的問題是，對於農民工討薪、交通肇事賠償、贍養費、撫養費等涉民生執行案件，執行效果如何？謝謝。



吳偕林：由我來回答這位記者的提問。我們一直講“民生無小事”，涉民生案件的執行，事關以人民為中心的發展思想的貫徹落實，也事關我們人民法院司法為民宗旨的踐行，既是人民法院執行工作的重點，也是執行攻堅的一個難點。最高人民法院歷來高度重視，多年來從理念、機制、方式、保障等方面，全面加強涉民生案件的執行工作，並對全國法院給予指導、提出要求。以我們福建法院為例，這幾年我們始終堅持把涉民生案件的執行，包括剛才這位記者提到的農民工工資問題、贍養費、撫養費問題等等，始終作為我們執行工作的重心，放在心上，抓在手上，扛在肩上。我們在工作當中堅持把常規執行與集中執行相結合，把強制執行與善意執行相結合，把面向一般主體執行與突出特殊主體執行相結合，同時也把傳統執行手段與現代執行方式相結合，通過這四個方面的結合，取得多重的效果。應該說，從這幾年的實踐來看，取得了較好的成效。我跟大家通報一下有關情況。



第一，從“三優先”快速兌現真金白銀方面入手。我們專門開辟綠色通道，對涉及到農民工工資、交通事故賠償等民生案件的執行實行“三優先”，即“優先立案、優先執行、優先發放”執行款。比如說2018年，我們全省法院執結涉民生案件3.3萬餘件，執行到位金額達到12.67億元，其中涉及到農民工工資的案件達到3.65億元，惠及1.8萬餘人。