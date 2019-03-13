陳立答中評：搭建廣泛而深入的民主協商平台

第十三屆全國人民代表大會華僑委員會委員陳立（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）第十三屆全國人民代表大會華僑委員會委員陳立12日接受中評社記者採訪表示，把中華文化論壇的架構做的更廣泛，形成一個廣泛而深入的民主協商平台，讓兩岸四地的文化、教育、體育、藝術界的人都參與其中，促進兩岸關係進一步向前發展。



陳立建議，把中華文化論壇的架構做的更廣泛，讓兩岸四地的文化、教育、體育、藝術界的人都參與其中，以共同討論未來大陸和台灣發展過程中要解決的問題。



“就是搭建一個廣泛而深入的民主協商平台。”陳立說，兩岸未來怎麼走，得有一個平台用來討論和允許各種不同意見來交鋒，借此讓這個平台影響力越來越大，讓大家最終在某些問題上形成共識，來促進兩岸關係進一步向前發展。這就是他提出這個建議的目的和初衷。



就此，陳立提出幾點具體建議：



第一，相關平台要基於北京大學舉辦的中華文化論壇的基礎上進一步升格；



第二，有關部門和社會各界要更廣泛的參與，對平台給予一定的支持；



第三，相關平台要形成制度化和機制化，要深入討論一些問題，避免泛泛而談。



陳立表示，兩岸要搞民主協商，就需要平台。目前兩岸機制化的平台比較少，希望未來多建一些機制化的平台，讓各界人士充分發表自己的意見，大家集思廣益討論未來的方向。



中華文化論壇由北京大學主辦，每年邀請來自兩岸和港澳的專家學者共議中華文化的守本與創新。論壇迄今已舉辦四屆，成為學術界探索中華文化振興與發展的知名品牌和重要平台。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）