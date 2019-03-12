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中國海軍一架飛機在飛行訓練中失事
http://www.CRNTT.com   2019-03-12 16:47:13


　　中評社北京3月12日電／3月12日上午，中國海軍航空兵一架戰機在海南省樂東縣境內組織飛行訓練時失事，2名飛行員不幸犧牲，未造成地面人員傷亡。失事原因有待進一步調查。

　　來源：中國軍網

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