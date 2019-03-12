劉貴祥：應樹立公權力的審慎性和謙抑性

經濟日報融媒體記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥，福建省高級人民法院院長吳偕林，江西省高級人民法院院長葛曉燕就“攻堅‘基本解決執行難’”相關問題回答中外記者提問。劉貴祥在回答記者提問時表示，要在執行過程中把加大執行力度和文明執行、善意執行、追求最好社會效果有機結合起來，為企業發展營造良好法治環境。



經濟日報融媒體記者：我們知道，對一些企業的執行有時候會面臨一些兩難的境地，有的企業陷入了債務危機，這個時候法院如果加大執行力度的話，會造成這個企業的破產。請問劉專委，怎麼處理善意的執行與加大執行力度之間的矛盾？



劉貴祥：剛才您問的這個問題，對於執行工作來說，我認為這是個更高層次、更高境界需要把握的一個問題。這實際上是怎麼在執行過程中把加大執行力度和文明執行、善意執行、追求一個最好的社會效果有機結合的問題。一方面，對剛才說到的這種“老賴”，我們是絕不能手軟，也絕不姑息。因為這關係到整個社會誠信的基本的要求、基本的道德風尚。另外一方面，我們在執行案件過程中，正如剛才這位記者所提到的，往往遇到這樣的情況。一個企業有技術力量，有相當強的技術工人，有非常好的發展前景，但是由於市場等各種因素，一時出現了資金鏈斷裂，出現債務危機。當一個企業出現債務危機的時候，會引起債權人的恐慌心理，往往見到的景象是，各地法院和有關司法部門蜂擁而至，紛紛採取查封等手段，左叼一口、右咬一口，企業不死也得死。那麼，怎麼處理這些問題呢？確實對執行人員來說，要有比較高的綜合素養，要有比較高的把握政策界限的能力和水平。所以說，我們從意識上要樹立公權力的所謂審慎性和歉抑性，審時度勢進行把握。我想說這樣幾點：



第一，出現這樣的情況，人民法院在處理這類案件時，盡可能採取執行和解的辦法，與雙方當事人溝通。當事人現在可以通過保險，對保全措施進行擔保。這個成本是比較低的，你提供類似這樣的擔保，然後拿出個還款計劃，度過一時的債務危機，讓這個企業能夠活下來，又能促進就業、保住就業，又能促進經濟發展，何樂而不為呢？



第二，要有效利用執行和破產制度的銜接，我們國家有企業破產重整和破產和解制度。對於一個有發展前景的企業，當你申請破產重整，而且能夠得到債權人和有關股東的一致意願的情況下，我們進入到破產重整和破產和解的程序，那麼整個執行程序會中止下來，進行新的債務組合和對企業的拯救。所以，破產重整和破產和解是治病救人，是拯救這個企業，使它起死回生。為什麼有的國家把破產法叫做“企業更生法”，就是這樣。當然，有很多企業畏懼提破產這個事，好像一提破產是個很不好的事，實際上有時候通過重整和和解是解決債務危機的一個很好的辦法。

