保護生態，中國軍人在行動

中評社北京3月12日電／3月5日，習主席在參加十三屆全國人大二次會議內蒙古代表團審議時強調，保持加強生態文明建設的戰略定力，探索以生態優先、綠色發展為導向的高質量發展新路子，加大生態系統保護力度。



黨的十八大以來，解放軍和武警部隊堅持綠色發展理念，積極支持和參加地方生態文明建設，深入推進軍事區域造林綠化，為打贏污染防治攻堅戰作出貢獻，收到了良好的社會效益、軍事效益和生態效益。在第41個植樹節到來之際，讓我們把目光投向綠色軍營。



第72集團軍某旅積極開展生態扶貧



百畝荒山變成綠色茶園



春忙時節，在安徽省金寨縣包畈村的茶山上，10多位村民在百畝茶林中施肥勞作。村民彭善軍一邊忙碌一邊感慨地說：“感謝人民子弟兵，正是因為他們的幫助，我們才有了這片綠色致富茶園。”



兩年前，這裡曾是一片荒山。2017年底，第72集團軍某旅把包畈村定為幫扶對象。該旅外請農業科研專家現場勘查土壤和氣候時發現，這裡地處大別山腹地，空氣濕潤、日照充足，適合種植茶樹。為此，他們在對該村貧困戶摸排公示、建檔立卡的基礎上，科學制定16個具體幫扶項目。



為引導和幫扶村民科學種植，該旅制訂《茶山整治計劃書》，與村民攜手清理荒山垃圾等污染物；幫助村民購置26萬餘棵茶樹苗，修建完善澆灌設施和上山道路；邀請當地農業技術人員進村授課，為村民舉辦茶葉種植、病蟲害防治技術等培訓。此外，他們還根據茶葉種植情況，協同當地政府解決茶葉銷路問題。



包畈村的百畝荒山變身綠色茶園，生態環境改善了，村民的腰包也鼓起來了。村委會主任丁保移高興地說：“去年以來，我們在種植茶樹的基礎上發展特色采摘，每戶村民的年收入都有所提升。”



南部戰區海軍某護衛艦支隊像愛護眼睛一樣愛護海洋

