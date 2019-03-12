高雄爭取自貿區　議長許崑源赴珠海觀摩

許崑源參觀珠海橫琴自貿區規劃館，強調高雄應該好好學習。（照片：高雄市議會提供） 中評社高雄3月12日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜爭取建設“自由貿易經濟示範區”，議長許崑源今日率“廣東友好參訪團”觀摩珠海橫琴自貿區規劃館，見證橫琴自貿區從無到有的神奇。珠海市台辦期盼透過城市交流，尋找兩市共同合作商機。



橫琴毗鄰澳門，隨著港珠澳大橋建立，橫琴將成為唯一陸橋連接港澳兩地的區域。2015年4月23日，中國（廣東）自由貿易試驗區珠海橫琴新區片區掛牌啓動。橫琴新區片區重點發展旅游休閑健康、商務金融服務、文化科教和高新技術等產業，建設文化教育開放先導區和國際商務服務休閑旅游基地。



早在高雄市長韓國瑜規劃參訪港澳深廈門之前，高雄市議長許昆源已先安排好珠海、佛山、廣州及深圳等參訪行程。參訪團將於珠海、佛山、廣州及深圳等城市停留7天6夜，預計3月17日返抵高雄。該團昨日先搭機赴香港，并取道港珠澳大橋走訪珠海市，同時觀摩去年甫完工的跨海大橋；停留珠海期間，除參訪橫琴灣主題酒店、海洋主題公園及橫琴自貿區，同時將探訪自貿區台商。



高雄市議會廣東友好參訪團團員包括有國民黨劉德林、童燕珍、唐惠美、宋立彬、陳若翠、無黨籍李順進、陳善慧等議員，另國民黨中央委員陳耀鑫、市府兩岸工作小組委員黃良華及高雄營建業者也隨行參訪。



許崑源一行今日上午前往粵港澳合作創設的橫琴自貿區，經由橫琴自貿區規劃館深入了解自貿區草創過程。許議長強調，橫琴自貿區從無到有，吸引國際廠商進駐，值得高雄參考與學習。高雄市議會廣東友好參訪團同時跟珠海市政府，針對觀光旅游發展議題進行交流，許說，高雄擁有最優良的海、空雙港，交流便利，歡迎珠海市民藉由“南進南出”，以高雄為參訪台灣的首選城市。

