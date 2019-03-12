劉貴祥：把握好政策界限，不會“搞株連”

中國網記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥，福建省高級人民法院院長吳偕林，江西省高級人民法院院長葛曉燕就“攻堅‘基本解決執行難’”相關問題回答中外記者提問。劉貴祥在回答記者提問時表示，對失信被執行人採取信用懲戒措施，限制的措施非常多，但是我們中國的司法是非常文明的，我們的法律制度也是非常文明的，不“搞株連”，把握好政策界限。



以下為文字實錄：



中國網記者：我的問題是，我們關注到在媒體報道中提到“失信被執行人的孩子不能上學”，我們想知道是否確有這樣的事情發生？謝謝。



劉貴祥：對失信被執行人採取信用懲戒措施，剛才兩位院長也都有所介紹，限制的措施非常多，我們說30多大類，100多小類，其中，限制他上高收費的貴族學校，這是在限制之列的。所謂高收費的貴族學校有兩個要點，他收費比一般正常的學校收費要高，這就屬於高消費了。第二，被執行人來支付這筆費用，如果不是限制高消費的被執行人支付的，當然也不在限制之列。所以，我們不能把正常的義務教育和高學歷教育都列為限制之列。



我也注意到去年下半年報道說，南方一個孩子考上大學了，要限制他孩子上大學，後來他就交了錢了。實際上這是個誤讀，我們專門了解了一下這個情況，因為我剛才說了公權力的謙抑性和審慎性，你不能濫用。實際情況是這樣，他父親被納入失信名單，欠人二十多萬塊錢，他的孩子考了大學，考得非常不錯，他朋友跟他聊天的時候說，你得注意啊，弄不好還限制你孩子上大學呢，你欠人家的錢沒還呢。這樣他就自己主動跑到法院，把這二十多萬給還了。所以，不管是教育部門也好，還是法院也好，都沒有對這種情況採取所謂的限制措施。所以我們一定要把握界限。我還注意到一些境外媒體還在說“搞株連”，我們中國的司法是非常文明的，我們的法律制度也是非常文明的，當然不能“搞株連”了，要把握好政策界限。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 實習記者：張磊）