藍委盼馬祖增航班迎陸客　蔡政府願協助

蘇貞昌（左）與林佳龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立委”陳雪生12日在“立法院”質詢表示，馬祖須有第二家航空公司進駐，藉以增加陸客，並中轉台灣，否則若有20萬陸客到馬祖，將變成人進得來，但卻被困在馬祖出不去。華信航空至少有2架飛機可以飛馬祖，萬事俱備只欠東風，就是駕駛不足。“交通部長”林佳龍允諾，將會盡力溝通、促成駕駛員培訓。



“行政院長”蘇貞昌12日下午在“立法院”備詢，國民黨“立委”陳雪生質詢時表示，各縣市都在發展觀光，馬祖也不例外，但馬祖主要的空中交通工具只有立榮航空，從去年到現在運能只提升5%，因此第二家航空公司進入是有必要的。



陳雪生說，陸客進入馬祖，中轉到台灣的誘因，他希望“行政院”能去做，未來若陸客到馬祖有20萬人，我們沒有足夠的運能，怎麼中轉來台灣？所以第二家航空公司進駐是非常有需要的，他之前也曾找民進黨桃園市長鄭文燦、華航董事長何煖軒討論，他們也從善如流，華航已訓令華信航空公司買了5架、租了4架飛機，其中至少兩架飛機將飛航馬祖。



陳雪生指出，“交通部”不管如何必須現在要準備好，現在萬事俱備只欠東風，東風就是每台飛機需要有2個機師，他們沒有足夠的機師、模擬機的訓練來飛馬祖，拜託林部長、蘇院長成全，第二架航空公司必須要進駐，不然人進得來，但是被困在馬祖出不去



林佳龍則回應，並沒有限制馬祖不能有第二家航空公司，而華信除了商業考量，怎麼樣能夠照顧偏遠地區離島我們也會盡力溝通、促成駕駛員的培訓。