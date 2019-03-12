中國深圳醫療隊基裡維納島“青蒿救人”記

中評社香港3月12日電／在南太平洋島國巴布亞新幾內亞，全國近800萬人口飽受瘧疾困擾。中國深圳醫療隊自2017年起，幫助該國基裡維納島4.5萬餘名居民通過三輪服用青蒿素類藥物，從根本上擺脫瘧疾千百年來的危害，書寫了一段“青蒿救人”的跨國友誼故事。



據新華社報道，巴布亞新幾內亞（以下簡稱“巴新”）僅有不到400名醫生，其中在首都莫爾茲比港外工作的只有51名，而巴新87%的民眾生活在像基裡維納島這樣的鄉村地區。世界衛生組織數據顯示，該國是亞太地區瘧疾風險最高的國家之一。



深圳市衛健委（當時名為“深圳市衛計委”）2017年底委託廣東新南方集團有限公司啟動了“中國深圳-巴布亞新幾內亞瘧疾防治中心建設暨復方青蒿素清除瘧疾示範項目”，項目實施一年多，基本“降服”了基裡維納島等瘧疾多發地區的瘧魔。



由於基裡維納島氣候濕熱，島上14個村(主島8個村，外島6個村)人群瘧疾感染率為18%，部分村莊如木努瓦塔村，人群瘧疾感染率高達33.68%。驅除瘧魔的攻堅戰就從基裡維納島打響。



中國科學家屠呦呦開創性地從中草藥中分離出青蒿素應用於瘧疾治療，為解決世界性瘧疾難題貢獻中國智慧。中國深圳醫療隊基裡維納島驅除瘧魔的“法寶”，正是中國自主知識產權的新藥——青蒿素復方粵特快。



2018年3月至6月，項目團隊在當地衛生機構配合下，對島上居民實施三輪免費青蒿素全民服藥，服藥率分別為95%、97%和97%。全民服藥後半個月，人群瘧疾感染率就下降到0.31%，降幅達98.3%。第3個月和第6個月的人群感染率仍維持在0.4%以下，基本控制了瘧疾在基裡維納島的傳播。