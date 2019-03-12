兩伊不顧美國壓力開展合作各有考量

中評社北京3月12日電／伊朗總統魯哈尼11日抵達伊拉克首都巴格達，開始為期三天的正式訪問。這是魯哈尼2013年就任伊朗總統後首次訪問伊拉克。



新華社報道，分析人士指出，在美國以制裁弱化伊朗在中東影響力的背景下，伊拉克與伊朗發展關係有其經濟和安全考量，而伊朗則希望通過加強與鄰國的經貿合作來緩解當前面臨的壓力。



伊拉克：平衡外交



伊拉克總統薩利赫和總理阿卜杜勒－邁赫迪11日分別會晤了魯哈尼。據當地媒體報道，伊拉克方面為魯哈尼安排了最高規格的歡迎儀式。



阿卜杜勒－邁赫迪在會見後舉行的聯合記者會上說：“雙方討論了政治、安全和經濟領域的各項議題，魯哈尼的訪問對於推動伊拉克與伊朗的關係向前發展具有重要的歷史意義。”



在當前美國與伊朗關係惡化的背景下，伊拉克與伊朗的上述互動顯得頗為不易。去年5月，美國總統特朗普宣佈退出伊朗核問題全面協議，美國政府隨後全面重啟對伊朗的制裁，伊拉克政府也被要求限制與伊朗的聯繫。



分析人士指出，伊拉克在受到美國壓力的情況下仍與伊朗開展合作，既有經濟也有安全方面的考慮。



伊拉克多年來電力短缺嚴重，主要發電站長期依賴來自伊朗方面的天然氣供應。美國要求伊拉克停止進口伊朗天然氣令伊拉克政府備受壓力。



在安全方面，伊拉克安全問題專家阿卜杜拉·朱布里指出，伊拉克雖然需要美國的軍事支持及反恐協助，但也必須維持與伊朗的關係。



事實上，2003年伊拉克戰爭後，美國和伊朗都不斷對伊拉克施加影響，伊拉克身處兩者“競爭”之間，如何維持外交平衡是伊拉克政府一直以來面臨的議題。伊拉克分析人士普遍認為，儘管維持與美國的關係十分重要，但伊拉克政府不會放棄與伊朗的關係，不會讓本國成為美國對抗伊朗的平台。

