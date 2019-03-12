韓國瑜：高雄要自立自強　吸引外漂子弟回鄉

韓國瑜出席全球城市小姐交流活動會後接受聯訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜12日下午出席“全球城市小姐交流”活動會後接受聯訪，針對媒體詢問上海台商協會到高雄招攬人才是否有人才外流疑慮，韓國瑜表示，不是擔心“楚材晉用”，人才的流動是由經濟市場來決定，人往高處爬，水往低處流很正常，高雄重點是應該要自立自強，吸引外漂子弟回到高雄服務才對。



媒體提問，韓市長選前曾說要讓海外人才回台灣，但是上海台商協會下月要在高雄招攬人才，是否會擔心人才有外流的情況？



韓國瑜表示，自己不是擔心“楚材晉用”的問題，而是如果高雄的子弟有更好的就業機會，他就會接受聘請及磨練，年輕朋友會自己判斷，就算若干年後歸巢，也可開展自己的事業，不用這麼狹窄來看。“人往高處爬，水往低處流”，人才受到雇主肯定要到哪邊就職，這是很自然的現象，經濟是由市場來決定。



韓國瑜以這次世界杯全球城市形象大使暨全球城市小姐選拔大賽的創辦人張如君為例，韓國瑜說，張如君是高雄子弟，在外面奔波這麼多年，仍念念不忘高雄，特別把選美的總決賽放在高雄舉辦，她已經成熟了，她對高雄又有感情。



韓國瑜說，未來高雄人才往外，到外地去上班時，大家不必擔憂，重點高雄自己有沒有做好，有沒有辦法吸引外漂子弟回到高雄服務，有沒有足夠就業機會，有沒有良好薪水或願景，這才是我們要自立自強的。