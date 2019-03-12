香港蘇富比春拍舉槌在即　呈獻百餘幅明清書畫

中評社香港3月12日電／香港蘇富比今天透露，在即將舉槌的春拍中，中國古代書畫專場將呈獻逾百幅明清佳作，其中三幀估價超千萬港元；中國藝術珍品專場也將精選18件首次亮相市場的明清瓷器。



新華社報道，香港蘇富比12日舉行傳媒預展，重點介紹了中國古代書畫和中國藝術珍品兩個專場的焦點拍品。



在中國古代書畫方面，蘇富比將推出錢維城《倣元四家山水卷》、餘省《魚藻圖》和朱耷《芙蓉蘆雁圖》。蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽表示，這三件拍品出版著錄豐富，流傳有序，估值均超1000萬港元。文徵明、董邦達、王翚等翰墨精品也將亮相春拍。



本場拍賣薈萃歷代名家珍藏，較受矚目的《倣元四家山水卷》長逾5米，由錢維城歷時兩月創作完成。左昕陽說，錢維城傳世書畫除宮廷舊藏外，民間流傳數量十分稀少。此作獲多位知名文人題跋，百年來由收藏家小心保管。



中國藝術珍品春拍將特設“天民樓藏禦瓷選萃”專場，精選明清瓷器18件，包括明永樂青花纏枝番蓮紋折沿盤、明宣德青花番蓮紋大碗、明宣德青花穿花龍紋盤等。



據蘇富比亞洲區主席仇國仕介紹，其中一隻明永樂青花阿拉伯文無擋尊僅知7例傳世，只有此品為私人收藏，極為罕見。此品形倣中東金屬器，配以鈷藍色青代鏨花，並揉合阿拉伯文為飾。



香港蘇富比春拍將於3月29日至4月2日舉行，拍品涵蓋現當代藝術、中國書畫、中國瓷器及藝術品、珠寶佳釀等領域。