意大利判決惹眾怒　性侵男無罪竟因女外表太陽剛

中評社香港3月12日電／意大利中部安科納市的法院外今天聚集女性維權人士，抗議女法官判定兩名被控性侵的男子無罪，原因竟是聲稱受害的女子外表“陽剛”，男方根本不喜歡她。



據“錢報”等意大利媒體上傳的影片，大約200名抗議群眾聚集在安科納市的法院外高呼“可恥”，指控司法制度存在厭女現象，形同“獵巫”。



根據“安科納日報”，法官2017年判決無罪的理由到了本月8日才公諸於世，當天最高上訴法院撤銷下級法院判決發回更審。 兩名被告男子都是秘魯人，被控2015年性侵一名女性同胞，隔年遭判有罪，但安科納市上訴法院駁回指控，認為女方說法不可信。



女方宣稱兩名男子在她的飲料下藥，之後其中一人性侵她，另一名同夥在把風。醫師驗傷後表示與性侵事件特徵相符，而且女方驗血發現約會強暴藥物痕跡。



中央社援引報道，法官判決指出，無法排除自稱受害女子自導自演的可能性。他們說，被告男子“根本不喜歡這個女孩，連手機輸入她的號碼都寫著綽號‘維京人’（Viking），暗指她根本不是女人，而是像男的”。



他們還說：“她的檔案照片看似證實了這一點。”



女方律師莫里納羅告訴“衛報”：“我讀了2017年的判決結果，可想而知為何我們要將此案提交最高法院。內容讀起來令人作噁。法官為了判決他們無罪講了各種理由，其中一項竟是因為他們（被告）宣稱根本不喜歡她，因為她很醜。”



莫里納羅還說，女方因為舉報男方性侵，而被安科納市居民排斥，她只好搬回秘魯。主辦今天抗議活動的團體也痛批恐龍法官，形容這是“中世紀”才有的判決。



此案將在意大利柏魯加市（Perugia）的法院更審，日期待定。