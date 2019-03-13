中評關注：新北市補選影響朱立倫大選之路

朱立倫賣力幫新北鄭世維輔選。（中評社） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）新北、彰化、台南、金門四席“立委”補選將在16日投票，被認為是2020大選前哨戰。尤其新北和台南兩個深綠票倉選區，藍綠激烈纏鬥，兩陣營的大咖都賣力輔選，規格不輸去年的縣市長選舉。其中，新北市是中國國民黨前主席朱立倫的“老巢”，輸贏將影響朱大選之路。



朱立倫在新北市當了市長八年，2014年國民黨遭逢低潮時，六都之中僅有朱為國民黨守住新北市，可見朱在新北經營有成。去年縣市長選舉，朱立倫的接班人侯友宜更在新北大贏對手蘇貞昌30萬票，外界都認為，新北的大勝，是催動朱決心搶攻2020大位的因素之一。



而此次新北市的三重區“立委”補選，國民黨推出文傳會副主委鄭世維出戰民進黨的余天，期待鄭能在深綠的三重選區突圍。朱立倫當然知道此次補選的意義，所以從鄭投入選舉後，朱就多次到三重幫鄭輔選。雖然朱立倫助選聲勢距離高雄市長韓國瑜還是差很多，但在自己的“老巢”裡，朱有輸不得的壓力。



距離投票日愈近，朱立倫往三重跑的頻率的就很高。甚至朱立倫上周還曾於清晨五點陪鄭世維到果菜市場掃街拜票，積極態度可見一班。



由於三重是深綠選區，即使在去年新北市長選舉中，侯友宜大勝蘇貞昌30萬票，在這選區侯還輸了蘇約800多票，由此可知對於藍營來說有多艱困。而如果在朱立倫的賣力輔選下，幫助鄭世維贏得選舉，朱的功勞可以記上一筆，對於自己在黨內的聲勢以及各種支持度上，都會是大加分。



目前國民黨競爭2020人選中，朱立倫在面對來勢洶洶的前“立法院長”王金平，如果能在新北市的深綠選區輔選有成，從自己最熟悉的新北累積更多的底氣，勢必能讓朱的2020之路走得更為穩健且順利了。

