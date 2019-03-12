柯潔獲清華大學免試入學推薦資格

中評社北京3月12日電／手握7個世界冠軍頭銜的著名棋手柯潔九段獲得了清華大學的優秀運動員免試入學推薦資格，有可能於今年秋天入學。



根據國家體育總局官方網站日前公佈的《2019年優秀運動員免試入學推薦名單公示》，共有939名運動員通過審核，獲得推薦資格，柯潔榜上有名。根據公示內容，柯潔申報的院校是清華大學，申請就讀的專業是工商管理類，他的運動等級為國際級運動健將。



柯潔的父親柯國凡12日接受新華社記者採訪時也證實了這件事。據他介紹，柯潔申請前往清華大學就讀大致有兩方面的考慮。首先，上清華大學是自己的夢想，因此他很願意看到柯潔去那裡就讀。他希望柯潔在下棋之外也能體驗人生的一些重要過程，希望他能夠有一些沉澱，不光只是會下圍棋。二是柯潔能上清華的話，從某種程度上講也是對圍棋的一種推廣，這能讓大家看到，棋下得好的孩子也有去清華大學讀書的機會。



未滿22歲的柯潔正值職業生涯的黃金期，很多人看好他能超越擁有8個世界冠軍頭銜的古力，成為奪得世界冠軍次數最多的中國棋手。柯國凡說，最近兩年柯潔的重心不會離開圍棋，也會努力去挑戰棋藝生涯的極限。在申請的過程中，柯潔也和清華大學進行了溝通。如果能順利入學，校方會在學制上給予一定的彈性，柯潔有可能花5、6年或者更長的時間修滿必要的學分，完成學業。



柯潔選擇的專業也是很多棋迷關心的話題。柯國凡說，柯潔很高興能有機會去清華大學，相比之下專業沒有那麼重要。選擇工商管理類的專業並不意味著將來柯潔就會經商，預計他退役之後還是會做與圍棋相關的事情。



清華大學體育部主任劉波表示，根據國家的相關規定，清華大學會招收少量優秀運動員來校就讀，包括以前的鄧亞萍、伏明霞、王義夫、楊揚等，還有目前正在就讀的易思玲、葉詩文、古力、韋奕等。清華要求的條件要高一些，一般都是有影響力的奧運冠軍，或者清華自身開展的項目（如射擊和棋牌項目）的世界冠軍，這是一項正常的工作。



“目前只是公示柯潔獲得了清華的優秀運動員免試入學推薦資格。如果未來他順利進入清華，和其他優秀運動員一樣，在學制和課程上都可以靈活安排，以保證他在不影響訓練比賽的前提下完成學業。”劉波說。