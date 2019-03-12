桃園蔬菜賣到馬紹爾　鄭文燦：茶葉也賣大陸

桃園蔬菜賣到馬紹爾群島。（中評社） 中評社桃園3月12日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市長鄭文燦下午也化身“賣菜郎”，出席“桃園市八德蔬菜產銷班×馬紹爾福爾摩莎集團”推廣桃園農特產品合作意向書簽署儀式，他接受媒體採訪提到，中國國民黨高雄市長韓國瑜過在擔任北農總經理也曾來拜訪兩次，希望能夠多買一點桃園蔬菜，後來沒有談成，主要是認證的問題。



桃園是北台灣蔬菜生產重鎮，這次透過在馬紹爾群島經營超市林學民的牽線，找上桃園市，採購台灣的蔬菜，第一批的貨櫃是9公噸，數量並不多。鄭文燦表示，可以讓遠在萬里重洋之外的馬紹爾居民感受到桃園優質的農產品，



鄭文燦表示，馬紹爾群島是一個珊瑚礁群島，本身並沒有很多的農產品，以肉類為主食，非常需要蔬菜，能夠讓馬紹爾的居民更健康，所以林學民透過“外交部”來找我們桃園的蔬菜，就選定八德蔬菜產銷班第三班，因為這一班是我們蔬菜產業的發源地，而且我們的產量是最大的，這次我們蔬菜班的成員都覺得能夠把蔬菜送到馬紹爾是非常興奮。



也因為桃園蔬菜要透過馬紹爾福爾摩莎集團推廣到海外，會後免不了被媒體追問，桃園蔬菜能否輸往大陸？媒體也傳出，國台網也拜訪鄭文燦，爭取桃園蔬菜行銷大陸，卻因為不承認九二共識無疾而終？



鄭文燦表示，國台網的說法我不知道，桃園的茶葉也賣到大陸，我們蔬菜產量供應給北部地區還有點不太夠，上次是北農要來採購桃園的蔬菜，目前北農也有採購桃園的蔬菜，蔬菜沒寫名字，賣到台北或者其它地方，北農並沒有說，但是他的確有採購桃園的蔬菜，我想這個問題不需要政治化，農民很辛苦，很多的汗水，我們不需要太多的口水。



他說，跟韓國瑜市長互動還不錯，在韓擔任北農總經理期間，也曾來拜訪過兩次，希望能夠多買一點桃園的蔬菜，雖然後來沒有談成，後來主要是認證的問題沒有談成，沒有談成與九二共識無關，沒有談成是認證機制，國台網當時不能夠完成，還是謝謝他們，畢竟他們平常採購桃園的蔬菜是相當多，當然他們也要謝謝我們，因為我們桃園的果菜批發市場比較小，我們很多的市場，是到台北去採購蔬菜，雙方互利，就事論事，採購桃園蔬菜是好事，我很感謝，買得多買得少都謝謝，政治口水請放下來，農民汗水要多照顧。



綠黨桃園市議員王浩宇日前提供照片爆料說，高雄市長韓國瑜過去擔任北農總經理期間曾經跟中國大陸特定人士聚餐喝酒，有韓粉不滿回擊，貼出一堆桃園市長鄭文燦敬酒的照片，王浩宇則反轟，“鄭文燦禮貌的吃完飯之後，拒絕表態兩岸一家親、九二共識的，反觀另一個市長，從那天起就出賣了台灣的主權。”



遭指控的國台網開發公司總經理王惠群，已經前往台北地檢署按鈴控告王浩宇加重誹謗。國台網表示，國台網公司是在台合法登記的台資企業，沒有陸資，更沒有大陸股東；國台網公司是獲台北農產運銷公司，在大陸的獨家授權，而不是大陸授權在台的買辦，王浩宇顛倒是非。