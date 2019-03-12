蘇貞昌：大陸若送熊貓就回贈獼猴

蘇貞昌。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月12日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”蘇貞昌今天下午在“立法院”詢答時表示，大陸要送熊貓的消息有誤，而且長年來只租不送，但如果真送2隻熊貓，台灣就送2隻獼猴。



蘇貞昌下午備詢，中國國民黨“立委”羅明才以外傳大陸要送2隻熊貓給高雄市，希望兩岸民間多交流，兩岸正式溝通管道可以破冰，台灣的部會首長可以受邀去大陸訪問？蘇貞昌作出上述表示。



羅明才還問蘇貞昌過去是否去過大陸？要蘇有機會可以去大陸走走不要害怕，接著問如果大陸真的送熊貓，“行政院”這邊會不會卡關？



蘇貞昌表示，他很早當到縣長，當時規定不能去，所以沒去過大陸，現在如果去就夠大尾了；他不是害怕去大陸，而是大陸不讓他去，如果大陸以“中華民國”“行政院長”名義來邀他，他很高興去，大家來談談。



蘇貞昌指出，美國總統特朗普和北朝鮮領導人金正恩本來飛彈對來對去，罵來罵去，結果還是可以談，就只有中國老是說只有“一個中國”才能談，這就擺明這不是談，而是去投降。



對於外傳大陸要送2隻熊貓促進兩岸和平，蘇貞昌說，聽起來好像不是確實的，好像消息有誤，很多年來中國已經不送熊貓了，只有租而不送，租的生下來的小熊貓還要歸他們的，這好多年來都是這樣。另外根據國際公約，熊貓是瀕臨絕種的，台灣也遵照國際公約，這也有相關規範，如果大陸送過來，“行政院”不會為這事情卡關，兩岸之間人民其實都可友善往來，都很鼓勵，如果大陸送2隻熊貓來，台灣就送2隻獼猴。



羅明才再問，是否認同兩岸和和氣氣，讓台灣觀光人數可以多一點，以和諧代替對抗，以和諧談判避免戰爭？



蘇貞昌強調，台灣人多少年來都是和平，從來都是外面的人來打台灣、佔台灣，台灣人從來沒去打人家；至於希望陸客人數來台多一點，因為中國管制很嚴，和台灣自由開放不太一樣，希望中國可以參考，但都非常歡迎包括來自中國的世界各地遊客；如果他受邀，要互相尊重；對於相關城市往來，相關人民互動都非常鼓勵歡迎；對於“閣員”，如果是相關業務需要，或公務需要，在對等尊嚴合於身分有必要，也都不禁止。



蘇貞昌說，兩岸之間這麼近，還要需過新加坡跑到老遠去很可惜，其實只要平等互惠，不要以承認“九二共識”、“一個中國”做前提，都可交流，台灣應要有自信。