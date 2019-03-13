劉國深：閩台融合發展　潛力巨大

習近平參加福建代表團審議發表對台工作講話（來源：新聞聯播截圖） 中評社北京3月13日電（記者 秦正陽）3月10日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平參加福建代表團審議，習近平在講話中提出，要探索海峽兩岸融合發展新路。對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。



習近平講話蘊含了怎樣的深刻內涵？兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任、廈門大學台灣研究院政治所教授劉國深日前接受中評社邀請解讀表示，這是習近平總書記對福建省對台工作提出的具體要求，也代表著中央對福建省對台工作的殷切期待。閩台融合是一項互利雙贏的事業，將為兩岸融合雙贏做出重要貢獻。閩台融合發展，民間社會的潛在巨大能量不可忽視。



劉國深認為，兩岸關係和平發展已經進入新時代，閩台融合發展成為兩岸走向雙贏的報春花。



大陸涉台方針得到越來越多台灣民眾的理解和支持。



“經過70年的對峙、對立、交流合作，海峽兩岸格局底定，儘管近年來台灣政局變動不居，但大陸方面已牢牢掌握著兩岸關係發展的主導權和方向，兩岸綜合勢力差距越來越大。”劉國深表示，兩岸關係和平發展的重心已經在“追求統一”“維護統一”基礎上進階到“落實統一”階段。中央在應對變局，穩定大局方面胸有成竹，不僅沒有因為民進黨當局拒不接受“九二共識”就放慢兩岸融合發展的腳步，相反出台了更加積極主動的政策措施，把滿足兩岸人民對美好生活的向往放在兩岸關係和平發展的首位，真正體現了以人為本的精神。



劉國深說，“31條惠台措施”實施以來的成效證明，凡是對台灣民眾有利的事情，我們都可以主動作為，創造性地作為，民進黨當局無法阻止大陸方面出台的惠台利民政策，而且越阻擋越失民心，大陸方面的涉台大政方針得到越來越多台灣民眾的理解和支持。



他指出，在2019年1月2日紀念《告台灣同胞書》發表40周年大會上，習近平總書記就提出了“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”的明確要求。習近平說：“兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人。我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。和平統一之後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。”



習近平給福建省下達具體的對台工作任務。



習近平近年來在兩岸關係問題上發表多次重要講話，對福建省對台工作的角色要求葉十分明確。他說：“我們要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，為發展增動力，為合作添活力，壯大中華民族經濟。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。”這段講話既是對大陸各省區市對台工作提出的任務要求，更是給福建省下達了具體的對台工作任務。



閩台自古以來是一家，兩岸雙贏在閩台之間最容易開花結果。對於福建省來說，習總書記提出的這些任務要書書責無旁貸。福建沿海的廈門、福州、泉州、漳州等地是兩岸最緊密的結合部，從“兩門對開”“兩馬先行”開始，福建省與台灣就有了共同的發展平台，“某些自由港政策”“小額貿易政策”“兩岸直航政策”“自貿區政策”“平潭綜合實驗區政策”……中央給予了福建省一個又一個特殊政策，福建省為國家的對台工作作出了貢獻，也因此得到了巨大的發展動力。今天，福建省經濟、社會、文化等各方面都取得了很大的發展，閩台之間的差距逐漸縮小，福建特別要感謝來福建發展的台灣同胞的貢獻，也必須繼續為台灣同胞提供更好的投資、貿易、創業、就業、學習和生活的便利。我們堅信，閩台融合是一項互利雙贏的事業，閩台融合將為兩岸融合雙贏做出重要貢獻。

