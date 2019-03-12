華映裁員2500人　鄭文燦：要遵守法律

鄭文燦受訪談華映裁員2500人。（中評社） 中評社桃園3月12日電（記者 黃文杰）台灣面板大廠中華映管（簡稱華映）因財務重整，11日向桃園市勞動局提報大量解僱計劃書，預計將於5月10日裁員2500人，裁員比率佔全廠4500餘位勞工超過5成，這也是台灣面板業有史以來最大規模的裁員行動。桃園市政府勞動局已經派員入廠訪視，民進黨桃園市長鄭文燦下午受訪被問到“華映大砍2500人”看法，強調會協助轉介到其他公司，但也呼籲企業主要裁員，必須遵守法律的規定。



鄭文燦下午到八德區蔬菜產銷班第三班，出席“桃園市八德蔬菜產銷班×馬紹爾福爾摩莎集團”推廣桃園農特產品合作意向書簽署儀式，會後接受媒體採訪。



媒體問，怎麼看華映大廠裁員一事？



鄭文燦表示，華映財務出了狀況已經很久，華映只要求能夠重整，我們也積極地與公司方面保持聯繫，華映按照法律的規定，必須要提出大量解僱的計劃書，並且必須要符合勞基法的標準，我要求他必須要優於勞基法，才能夠資遣。



他指出，市府團隊也進場去輔導，要把這2500位員工能夠順利的轉介，保護他們的權益。上一次的宏達電賣給Google，一樣是裁員1500人，我們也是一樣，能夠順利把工作人員與工程師，轉介到其它高科技的廠商，我們希望所有的企業都能夠按照法律，在經營遇到狀況的時候，如果真的經營不下去，需要裁員的話，必須遵守法律的規定



根據華映官方資料顯示，華映是由大同集團創辦人林挺生於1971年創立，設立初期專門生產映像管（CRT）產品。48年來，華映歷經CRT、到電漿（PDP）電視、STN－LCD及TFT－LCD等技術演變過程，近年積極轉型為中小尺寸面板廠，並跨足觸控面板。



華映生產CRT的時代，讓華映日後搭上台灣資訊電子（ICT）產業蓬勃發展的“黃金20年”列車，一路茁壯成全球最大的CRT供應商一舉推升台灣躍居“像管顯示器王國”寶座，股價還曾站上62.5元。全盛時期海外有英國蘇格蘭廠、馬來西亞也有工廠，也在大陸華中、華南建置後段模組廠。



在面板廠大整併潮之後，最高世代只到六代廠的華映仍能存活，主要是不論在人才與技術上，華映仍稱得上是“正規軍”的戰鬥規格，但緊接著投資大陸，建玻璃熔爐及六代面板廠後，終於發生導致壓垮華映現金流的最後一根稻草。