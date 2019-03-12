英國說與歐盟就修改“脫歐”協議達成一致

中評社北京3月12日電／英國內閣辦公廳大臣利丁頓11日說，英國已與歐盟達成一致，同意對“脫歐”協議進行“有法律約束力”的修改。



新華社報道，利丁頓當天在英國議會下院說，最新的修改將“增強與改進”英國政府此前與歐盟達成的“脫歐”協議。修改內容涉及敏感的“愛爾蘭邊界問題”，將防止英國北愛爾蘭地區在“脫歐”過渡期結束後出現被“無限期留在”歐盟內的情況。



英國議會下院定於12日對“脫歐”協議進行第二次投票表決。若協議仍未獲通過，將於次日由議會下院投票決定是否“無協議‘脫歐’”。若“無協議‘脫歐’”也被否決，議員們將繼續投票決定是否推遲“脫歐”。



輿論認為，英歐雙方就修改協議達成一致將增加議會表決通過的可能性，從而降低英國“無協議‘脫歐’”的風險。



“愛爾蘭邊界問題”是整個“脫歐”協議中爭議最大的問題。根據英歐此前達成的“脫歐”協議，如果雙方在“脫歐”後設置的21個月過渡期內無法協商出一份關於北愛爾蘭地區貿易的更好方案，在過渡期結束時將啟動“備份安排”。



“備份安排”的主要內容是，不在北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間恢復“硬邊界”，即避免重新設置實體海關和邊防檢查設施。一些批評人士認為，“備份安排”將使北愛爾蘭受制於歐盟貿易規則，從而在現實中將北愛爾蘭“留在”歐盟。



去年11月，歐盟成員國領導人在布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會上正式通過與英國達成的“脫歐”協議。今年1月，英國議會下院投票否決了這份協議，並通過一份相關修正案，要求首相特雷莎·梅與歐盟談判，修改協議中涉及“愛爾蘭邊界問題”的內容。



另據報道，3月11日，英國首相特雷莎·梅在法國斯特拉斯堡宣佈與歐盟達成一致，同意對“脫歐”協議進行修改。