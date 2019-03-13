韓流強勁　全球城市小姐選拔也吹到高雄

2018全球城市小姐世界盃冠軍的吉賽兒·努涅斯送給韓國瑜一頂墨西哥帽。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月13日電（記者 蔣繼平）連續十多年都在台北市舉辦總決賽的第14屆全球城市小姐暨全球城市形象大使選拔大賽，受到“韓流”影響，今年首度移師高雄舉行。中國國民黨籍高雄市長韓國瑜12日出席交流記者會預祝活動順利成功，更期許的選美活動能夠結合公益，並呼應“愛與包容”主題，期待將高雄的美好挖掘出來。韓國瑜說“最近老是看到水果跟水產，一下子跳到選美佳麗，感覺很奇特又興奮。”現場笑聲不斷。



全球城市小姐選拔大賽前身是1989年創立的中華港都小姐選拔組織，當時就是在高雄舉行比賽，之後由張如君在2003年創立全球城市小姐暨全球城市形象大使選拔大賽，已經進行到第14屆，並首度“回娘家”到高雄舉辦總決賽。



韓國瑜12日下午出席交流記者會，頒發全球城市選拔協會相關證書，並偕同與會嘉賓共同簽署聯合國地球憲章，預祝大會活動順利，圓滿成功。



韓國瑜致詞時表示，最近老是看到水果、芭樂、香蕉，要不然就看到水產品龍膽石斑、虱目魚。看到現在，終於有美麗的“佳麗們”出來，讓自己眼睛為之一亮，這種跨度實在太大，一下子從美麗的水果跳到美麗的佳人，感覺很奇特又興奮。韓的這番話引起現場來賓跟佳麗一陣陣笑聲。



此外，獲2018全球城市小姐世界盃冠軍的吉賽兒．努涅斯（Giselle Nunez），12日專程從墨西哥來到高雄出席記者會，她帶來墨西哥杜蘭哥省聖地牙哥·巴巴斯奇亞羅市（Santiago Papasquiaro）市長阿比諾·彭賽·巴倫（Albino Ponce Barron）的信函，並且現場當面交給韓國瑜，希望能跟高雄簽署為姊妹市，加強城市交流。



吉賽兒·努涅斯拿出一塊象徵高雄與杜蘭哥省聖地牙哥·巴巴斯奇亞羅市締結姊妹城市的木製紀念牌，另外也準備一頂墨西哥帽送給韓國瑜，韓國瑜也現場戴在頭上，模樣十分逗趣。