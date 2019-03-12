朱立倫：若黨中央決定要徵召應在初選前決定

中評社台北3月12日電／前新北市長朱立倫今天表示，如果我們不夠努力、不夠強，讓大家都只能期待高雄市長韓國瑜，韓國瑜當然就是國民黨最大的希望。他說，若黨中央決定要徵召，就在初選開始前做決定，當遊戲開始後再改徵召，比較不宜。



朱立倫日前拜訪韓國瑜，兩人碰面時手牽手相見歡。朱立倫表示，兩人絕對不會是對手、絕對同心協力。韓國瑜昨天則表示，“現階段2020不在我考量之內，我所有重心所有最主要思考是怎樣把高雄的經濟衝起來”。



中央社報道，朱立倫今天下午接受電視媒體專訪時表示，韓國瑜現階段是要全力拚高雄市政，而他也努力爭取更多支持。如果今天國民黨能夠更強，到時國民黨提名的候選人就能獲得民眾支持，如果我們不夠努力、不夠強，讓大家都只能期待韓國瑜，韓國瑜當然就是國民黨最大的希望。



他說，國民黨沒有分裂的本錢，一定只有團結一致，他跟韓國瑜都有這樣的共識。國民黨這時只有團結，才可能爭取民眾的支持，國民黨要推出最強的“總統”候選人。



雖然日前國民黨中常會決議“總統”初選制度維持現行“七成民調、三成黨員投票”，但國民黨主席吳敦義卻並未排除徵召的可能。吳敦義說，每個政黨在選舉中都以追求勝利為目標，假如在提名程序還沒完畢前，若有特殊狀況需要徵召，保留萬分之一的機會跟可能。



朱立倫表示，相信黨主席最高的目標就是爭取勝選，如果候選人不夠強，黨主席當然要有完整的規劃。如果當國民黨決定要用徵召，要在初選開始前做決定，透過徵召程序徵召候選人，任何的選舉都是如此。當遊戲開始，大家開跑，也投出一個結果，如果再改徵召，就比較不宜。

