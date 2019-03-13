中美貿戰結束？華新麗華焦佑倫：期待好消息

華新麗華董事長焦佑倫。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）中美貿易談判最後會握手言和，繼續進行磋商，還是破局？台灣華新麗華集團董事長焦佑倫12日接受中評社訪問表示，就看中美怎麼談，但應該樂觀看待，“大家就等好消息”。



中原大學“知行領航館”12日舉行落成剪綵暨感恩典禮，邀請焦佑倫出席。



被問到中國國民黨高雄市長韓國瑜積極全台招商，邀請企業主到高雄投資？



焦佑倫表示，當然給予支持。台灣的悶經濟，不分南北、不分彼此、不分老幼、大家都要拼經濟，很多機會都要把握。



他還認為，桃園市長鄭文燦也懂得如何協助企業“發大財”。



他在剪綵暨感恩典禮中提到華新麗華跟中原合作密切，許多幹部都送來EMBA來讀書，企業都想要賺錢，可惜不是有錢就好，不是有錢過好日子，更要知道，如何創造永恆經營能力，現在多了“知行領航館”，知難行易、知易行難的結合，這就是產學合作意義，



華新麗華集團創立於1966年，以生產電線電纜起步，旗下核心事業中，電線電纜事業包含銅材、電力與通信電纜，1980年開始轉投資半導體、電子零組件、印刷電路板、光電與金融投資等產業，成立包括華邦電子、華新科技、瀚宇博德、瀚宇彩晶。2018年擁有員工五千人，



華新麗華集團的創辦人焦廷標，祖籍江蘇江陰，因股票操盤眼光精準，有“焦師傅”的稱號，2018年病逝，享壽95歲，生前把經營權交給長子焦佑鈞，負責華邦電子，次長焦佑倫掌管華新麗華，三子焦佑衡負責華科事業群，四子焦佑麒掌管瀚宇彩晶。