中評關注：民進黨正複製藍軍套路圍堵韓國瑜

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）民進黨2018九合一選舉慘敗，除了全民討厭民進黨，也犯了選戰操盤的戰略錯誤，最後導致中國國民黨營造出三子聲勢（新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜），民進黨全軍疲於奔命，此一教訓成為民進黨操盤2020選戰的範本，除了黨內明日之星逐漸起來，以彌補蔡英文不夠亮的缺陷外，也吹捧韓國瑜一支獨秀的形象來圍堵國民黨。



民進黨2018九合一選舉的策略，是派出強將重兵打算全力翻轉新北市，拉抬全台聲勢，而國民黨侯友宜一度成為箭靶，也成為選舉話題。以“探子”到各縣市輔選拉抬藍營候選人聲勢，包括當時在高雄仍還未掀起韓流的韓國瑜，侯、韓共食滷肉飯蔚為話題。



直到韓國瑜以高雄“又老又窮”開始掀起韓流後，民進黨才驚覺不對勁，趕緊調兵遣將全黨打韓，但兵馬大舉南下仍難以鎮壓已掀起風潮的韓流，連帶著台中的盧秀燕也趁隙竄起，國民黨營造出三子聲勢，而民進黨則疲於多頭應付，兵敗如山倒。



這樣的教訓反而成為民進黨2020的戰略，國民黨台北市議員游淑慧便曾表達，“拱韓國瑜選2020是民進黨的陽謀，是想要對韓養套殺、拉韓打擊黨內太陽們。”這並不無道理，在韓國瑜高漲的聲勢下，無論是黨主席吳敦義、前黨主席朱立倫，或前“立法院長”，現任不分區“立委”王金平，都無法在不同地區發光發熱，民進黨只要盯緊韓國瑜就能集全黨之力應對，不需要再分神其他地方。



民進黨除了把韓國瑜套住之外，黨內明日之星聲勢浮上檯面，彌補蔡英文民調落於後段班的頹勢，包括民進黨桃園市長鄭文燦訪美在白宮旁的艾森豪行政大樓派照打卡、基隆市長林右昌訪美提出“華人的民進黨”，或“行政院副院長”陳其邁大玩電玩遊戲搞直播等，等於是正在塑造2020能替民進黨在地方上發聲的年輕一代，屆時群起圍攻韓國瑜，韓能否擋住還是未知之數。