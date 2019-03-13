李大壯答中評：習近平福建團講話強調以心交友

全國政協委員李大壯（中評社 林艷攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）中共中央總書記習近平日前參加福建團審議並提到要探索兩岸融合發展新路，要像服務大陸百姓一樣造福台灣同胞。對此，全國政協委員、著名愛國將領張學良的侄孫、新大中國際（集團）有限公司主席李大壯表示，習總書記的這番講話主要是在強調人心回歸，要以心交友，以誠相待。真情意、真仁義，人是能夠感受到的。



李大壯認為，兩岸融合中最關鍵、也是最難的融合是人心的融合。他建議，要在宣導工作上與時俱進。比如要了解台灣年輕人的需求是什麼，而不是用我們定義他們的需要是什麼。再確認需求之後，再找到他們易於接受和認同的方式方法進行宣講。目前我們最大的瓶頸是，我們有很多好東西，但是台灣島內很多人不知道。比如惠台31條反應很不錯，但在島內知道的人畢竟很少。這就好比餐廳的菜很好吃，大家一定會喜歡，但沒有人知道餐廳在哪，也沒有人知道好在哪，那麼就需要有人來點評一下。



李大壯表示，習近平在福建工作多年，對台灣了解的情況比一般幹部深。因此他提出要對台灣同胞一視同仁，像服務大陸百姓一樣造福台灣同胞，這是在強調落實和執行時要做到人心回歸這一步。同時，他也強調要以心交友，以誠相待。真情意和真仁義，人是能夠感受到的。因此在做對台工作的時候一定要有這份真情真意，讓對方感受到。做到這點並不容易。



作為台灣的女婿，李大壯深感中華民族的偉大復興，台灣不能缺席，台灣必須認識和理解到這個大局。他認為，雖然台灣老百姓大多數都希望維持現狀，但維持現狀並不代表不認中國。維持現在是指台灣老百姓現在的生活狀態不要改變，在這種情況下就需要把“一國兩制”解釋給台灣的老百姓。這個工作很難做，但必須做。他認為，“一國兩制”在香港成功實踐的經驗可以提供給台灣借鑒，通過溫故知新。他建議，可以在香港成立一個兩岸共同的兩岸四地共同參與的智庫，台灣人士可以到港澳來考察“一國兩制”，同時也可以就兩岸關心的議題進行初步研究。至於“兩制”台灣方案的探索，李大壯表示，探索的第一步應該是選出什麼人來作為代表，在一個機制中選出有代表性的、理性的。他建議，兩岸雙方應該先通過民間推動，找出一些有代表性、雙方都認可的人來做這個事情。



（中評社報道組：林艷、徐夢溪、張心怡、張爽）