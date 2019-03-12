俄：締結俄日和平條約不談歸還土地問題

中評社香港3月12日電／俄羅斯聯邦總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫12日向記者表示，俄羅斯正在與日本夥伴磋商締結和平條約事宜，不會談是否向日本移交南千島群島問題。



俄羅斯媒體此前報道，俄羅斯不會研究向日本移交南千島群島的可行性問題。



衛星新聞消息，佩斯科夫說，"你們都知道，談的不是是否歸還島嶼的問題，而是說我們正在與日本夥伴就締結和平條約的議題展開細緻的工作，這就是擺上日程的問題，工作正在處於這一軌道上。"



佩斯科夫強調，"這項工作正在耐心地、平靜地向前推進"，這種談判可能需要數年的時間。



俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。日本以1855年俄日簽訂的雙邊貿易邊界條約為依據，要求歸還南千島群島四個島嶼--擇捉島、國後島、色丹島和齒舞島，並將歸還上述四個島嶼作為與俄方簽訂和平條約的條件。莫斯科的立場是，南千島群島已根據二戰結果併入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權。



根據1956年簽署的《蘇日聯合宣言》，蘇聯同意在雙方簽署和平條約後考慮向日本移交南千島群島齒舞和色丹兩島，但宣言未提及國後島和擇捉島的歸屬問題。日本的官方立場是先解決領土問題，然後簽署和平條約。



俄羅斯總統普京與日本首相安倍晉三2018年11月在新加坡舉行會晤，商定在1956年《蘇日共同宣言》基礎上加快和平條約談判進程。