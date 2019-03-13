俞新昌：台美台日關係還是要看兩岸關係

俞新昌。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）中原大學企管系講座教授、領導力發展中心暨執行長俞新昌接受中評社訪問表示，2019、2020存在很多危機，中美貿易戰如果可以落幕，我們就少了一個危機，但還要面對更多危機。至於台美關係是否有突破性進展？俞新昌認為，不管是台日、台美關係，最終還是落實到兩岸關係上。



俞新昌，美國伊利諾州立大學計算機博士，曾任美國霍尼韋爾公司（Honeywell）金融及航空事業群美國西海岸技術支持總監，駐北京首席代表，惠普公司（HP） 全球副總裁，中國區總裁，加拿大北方電訊公司（Nortel）全球高級副總裁，大中國區董事長兼首席執行官，美國康柏電腦（Compaq）全球副總裁，大中華區總裁等職務。



中原大學12日舉行“知行領航館”落成剪綵暨感恩典禮，俞新昌也出席，並接受中評社訪問。



怎樣看中美貿易戰，中美雙方何時可以握手言和？



俞新昌告訴中評社，美國經濟本身就受到很大的衝擊，美國總統特朗普急於建立自己的威信，為2020年做準備，不過美國參議院換民主黨主導，民主黨會給特朗普帶來很多的困難，很多的挑戰，當然特朗普還是希望，藉中美貿易戰來壯大自己聲勢，但是樂觀看待，三月底有機會達成協議，中美握手言和的可能性很高。



他分析，當然中美貿易戰開打以來，中國也瞭解到，很多地方也有缺失，好比智慧財產權保護、技術轉讓等，但是整體而言，中美雙方是有機會握手言和，他是比較樂觀，2019、2020，對全球來說話，存在很多的危機，中美貿易戰落幕，我們就少了一個危機，但是還要面對英國脫歐以及日本經濟不振等議題，全球經濟風險還是很大。



怎樣看華映在桃園一次資遣2500名員工，佔本勞員工比例近70％之多，也創下台灣面板產業史上最嚴重的一次大裁員，對於台灣產業與經濟，是否會有骨牌效應？



俞新昌認為，華映資遣案，不應該跟台灣經濟發展連在一起，主要還是大同公司的經營權，華映大裁員是特例，整個面板產業當然不景氣，減量減少是原因之一，但是主要原因還是經營不善，從新聞媒體看到，許多勢力介入或搶奪大同的經營權。



他說，不過一個企業，一口氣資遣2500人，對桃園來說影響非常大，但研判不會造成產業“骨牌”連鎖效應，大同華映是經營不善，是特例。



在“台灣關係法”邁入立法40週年之際，美國國會10位跨黨派重量級議員特別錄製7分鐘短片，表達挺台立場，怎樣看台美關係？



俞新昌認為，台灣的外交還是應該以兩岸關係為重，不管我們怎麼樣調適，怎樣找到對台灣最大的利基點，不管是台日關係或者台美關係，最終還是會落實到兩岸關係上。



他說，外交上，真的沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，完全是利害關係的一個博弈。