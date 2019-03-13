中評關注：中國緣何成功？美專家另類觀察

蓋保德認為，中國不可能因對美貿易談判而放棄政府在經濟發展中扮演的角色 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓3月12日電（記者 余東暉）當美方在貿易談判中要求中方進行結構性改革時，美國知名中國經濟問題專家蓋保德（Albert Keidel）卻提出在美國學界顯得“另類”的觀點。他認為，中國成功的經驗正源於在自身設限與外來占有之間求得平衡，通過政府主導的力量進行經濟調控；美中貿易談判背後的黑暗力量來自美國對於中國成功可能在安全上影響美國的恐懼。



在美日研究所（USJI）與喬治·華盛頓大學日前舉行的“改善中日關係：對亞洲經濟與戰略多邊主義意涵”研討會上，現任喬治·華盛頓大學兼職教授的蓋保德提出了上述現在美國學界會被視為相當“不合時宜”的觀點。他對中評社表示，難以想象中國政府會按照美國的要求，撤除政府在中國經濟發展中的重要作用。



曾在世界銀行任職的蓋保德認為，中國、日本、韓國等東亞國家共同的一條成功經驗就是在對外開放的過程中，在設立障礙（handicaps）與外來占有（penetration）之間求得某種平衡，在極端保護主義與發達國家大舉進軍之間尋找中間地帶。他相信，中日雙方應當通過“區域全面經濟夥伴協定”（RCEP）的談判進行協作，為多邊貿易投資協議設立一套“東亞標準”，並且利用“一帶一路”這樣的機會進行合作，將“東亞標準”應用於其它急需發展的窮國。