中評關注：民進黨打恐中牌衝刺補選投票率

蔡政府在316立委補選前，拉高力度對抗中國大陸，希望衝高投票率。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）3月16日的四席“立委”補選，台南第二選區藍綠結構比大約是3比7，是綠營大票倉，備受關注。民進黨主席卓榮泰除了打出“團結牌”，邀集台南市各派系“立委”站出來力挺民進黨提名的新潮流候選人郭國文外，卓也針對這個區域的深綠特性打出“恐中牌”。加上選前一周蔡英文召開“國安會議”，提出反制一國兩制的方案，拉高兩岸對抗力度，在2020大選前，提前打出“主權牌”，就是希望讓更多支持者願意站出來投票，民進黨這一席“立委”才有當選機會。



卓榮泰12日在記者會上被問到，316“立委”補選選輸，為何是加速統一進程？卓說，316“立委”補選沒守住，會給中國錯誤訊息，認為台灣選民選擇傾中政黨，北京可以加速完成一個中國，以及簽訂兩岸和平協議，“我們不願意這樣事情發生”、“我們要力抗這一道逆流”、“我們不會讓這個事情發生”。



卓榮泰積極打出“恐中牌”，主要是針對台南第二選區的特性，多是深綠支持者。但對手、國民黨候選人謝龍介打出“賣水果”的主張，也非常符合這個選區特色，主要是農業選區。就有民進黨黨人士說，謝龍介確實在幫助農民，民進黨去打謝“賣水果”這點不聰明，不管賣多、賣少，總比都沒有幫農民好。



蔡英文在“立委”補選投票前召開“國安會議”提出，反制一國兩制的七大綱領，拉高兩岸對抗，也是配合“恐中牌”。加上“行政院長”蘇貞昌也打臉高雄市長韓國瑜提出高雄重推自由經濟示範區的構想，認為中國產品會利用台灣的自經區過水變成台灣製造，對台灣不利，台灣甚至會被當成中國的共犯。



由於“立委”補選投票率通常都很低，民進黨在“立委”補選前拉高兩岸對抗態勢，就是希望讓更多民進黨支持者出來投票。但如果316補選民進黨仍是輸了台南、新北市三重這兩席，加上原本就沒有贏面的彰化“立委”補選，民進黨2020選舉還要繼續打“恐中牌”嗎？還是會改變策略？還是更加激化兩岸對抗？是這次補選後，聚焦的觀察點。