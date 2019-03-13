東海大學論壇　探討歐盟政經整合發展

“當前歐盟政經整合的發展與困境”研討會，12日在東海大學社會科學院舉行。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月13日電（記者 林谷隆）由政治大學大歐盟研究中心與東海大學政治學系合辦的“當前歐盟政經整合的發展與困境”研討會，12日在東海大學社會科學院舉行，議題圍繞在歐盟政經整合發展、中美貿易戰等議題。政治大學歐盟研究中心主任張台麟表示，現在有些歐洲國家看似跟著美國反中，實際上並不然，反而與中國的互動越來越多，例如義大利已經宣布可能會參與一帶一路就是一例。



活動由東海大學政治學系主任胡祖慶與政治大學歐盟研究中心主任張台麟主持，邀請東海大學政治學系教授王啟明、嘉義大學應用歷史學系暨研究所助理教授陳希宜、歐洲在台商務協會政府關係代表封德育、東海大學政治學系助理教授林子立、東海大學政治學系助理教授陳蔚芳進行分享。



張台麟表示，雖然歐盟離我們很遠，但是台灣要了解歐盟的發展，看看相關模式模式是不是可以給台灣套用。例如英國脫歐，很多人都認為是“民粹主義”，但是學術上還很難明確，因為當初非常積極脫歐的政黨，現在已經沒有席次，很多英國民眾投完票，不知道脫歐是什麼。



張台麟提到，這個情況跟台灣有點像，無論九二共識、維持現狀，還是一中各表都有人提，很可能台灣民眾投完票，也不知道自己投的是什麼東西。現在歐盟的方向，不要被美國總統特朗普的單邊主義、保護主義影響，特朗普任期頂多八年，現在很多歐洲國家看似反中，但實際上卻是跟中國大陸互動越來越多。



嘉義大學應用歷史學系暨研究所助理教授陳希宜則介紹英國脫歐背景。她提到英國脫歐的導火線，是由於政治與經濟層面長久累積的壓力與怨氣的釋放。當初前英國首相卡麥隆並非真心要推動英國脫離歐盟，因為公投難度高，但最後卻是沒想到脫歐公投竟然通過了。



陳希宜強調，英國脫歐對歐盟以及其他國家的影響，經濟影響首當其衝，英國是歐盟中人口僅次德國的國家，也是歐盟中僅次德國的第二大經濟體；英國脫歐的影響，不僅僅限於歐洲地區，遠在東方的中國也會受到波及。

