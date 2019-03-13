中評鏡頭：搭觀光巴士逛京城　便宜又好看

俗稱北大紅樓的北京新文化運動紀念館，搭乘北京觀光巴士沿線可以看到。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月13日電（記者 黃文杰）台灣流行自助旅行，來到北京怎樣全面瞭解京城故事？可以選擇搭乘北京觀光公交車，就是台灣的觀光巴士，從北京故宮發車，繞行北京幾個重要觀光景點，車上還有專人導覽解說，沿線看到感興趣的景點，還可以下車參觀，結束後再搭乘。



中評社記者從台灣到北京採訪兩會，利用空檔，採取自由行模式，來體驗北京生活，這次選擇搭乘北京觀光巴士。



觀光2線搭車地點，在北京故宮北門，全程10公里，單一票價15元人民幣，刷卡還有優惠，等於逛完整座紫禁城之後，繼續“車窗”旅遊。



沿途路線包括：天安門廣場東→天安門西→中山公園西門→故宮西門→北海→故宮→北池子北口→故宮東門→東安門大街西口→新東安市場→王府井路口北→天安門東→天安門廣場西→前門（15站)。



京城沿線風景，會看到北京新文化運動紀念館，這裡原為北京大學第一院，始建於1916年，落成於1918年，全樓以紅磚紅瓦建成，故稱北大紅樓。



北大紅樓在2002年5月正式對外開放，這裡是全中國大陸唯一一家，全面展示五四新文化運動歷史的綜合性博物館。



北大紅樓是中國新文化運動的主陣地和五四愛國運動的策源地，中國共產黨早期的一些重要活動也曾在這裡舉行。



北京觀光巴士陸續開闢多條路線，好比觀光3線，採用雙層純電動車，車長13米，高4米，有50多個座椅，全部都是真皮軟座，一輛車的造價就在350萬元。



在觀光車的一層，還有兩排類似咖啡廳茶座的座椅和小桌子，桌子上方安裝了顯示屏，循環播放沿途景點視頻材料。車上備有飲水機，還有車載免費wifi，車上乘客使用手機號即可登錄使用。沿途經頤和園、圓明園、清華大學、北京大學、國家體育場、德勝門、鼓樓、故宮等首都文化地標，全程54.5公里，刷卡15元，現金購票20元，也是不錯選擇。