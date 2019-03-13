中評鏡頭：選美小姐圍繞　韓國瑜臉紅心跳

“全球城市形象大使選拔大賽”今年將首度在高雄舉辦台灣賽區總決賽。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月13日電（記者 蔣繼平）“全球城市形象大使選拔大賽”今年首度在高雄舉辦台灣賽區總決賽，將會在暑假正式登場。中國國民黨籍高雄市長韓國瑜應邀出席12日舉辦的記者會，會場上聚集8位歷屆的獲獎佳麗，也讓會場變成選美會的走秀舞台，而人氣高的韓國瑜跟佳麗的互動也成為話題。



記者會主持人由名嘴許聖梅擔任，她趁去年的全球城市小姐世界盃冠軍吉賽兒上台時，開玩笑提到“吉賽兒是來提親的，你知道很多人想娶你嘛！”全場大笑，許聖梅接下去說，“是要締結姊妹市。”



記者會開場由2018全球城市小姐苗栗縣第一名周子鳳、台北賽區第一名賴韋如、2017全球城市小姐彰化縣第一名陳家珮、澎湖縣第一名蘇芯月、金門縣第一名蘇芯雅、高雄市第一名凃玟君、2015全球城市小姐四川賽區第一名高子涵及2008全球城市小姐高雄市第一名黃薇真的“八大皇后走秀”揭開序幕，美麗的歷屆佳麗及來賓讓大家看的目不轉睛。



韓國瑜一上台立刻就妙語如珠地說“最近看到的都是水果，芭樂、香蕉、西瓜、要不然就是水產品，龍膽石斑、虱目魚，今天看到這麼多佳麗出來，哇，眼睛為之一亮，跨度太大，感覺很奇特”逗得大家哈哈大笑。



吉賽兒來自墨西哥杜蘭哥省的聖地牙哥.巴巴斯奇雅羅市，市長透過吉賽兒帶來一封親筆簽名信，信中談到當地的市議會表達要跟高雄市締結姐妹市，希望透過結盟，增加彼此之間的文化的瞭解與欣賞。吉賽兒也帶來一塊刻有兩個城市的市徽的木牌，最後更拿出了一頂白色墨西哥帽要送韓國瑜，許聖梅打趣說還好不是梳子，讓台下的人聽的哈哈大笑。韓國瑜也初步允諾締結姊妹市，當下立刻豪爽地說“當然！沒問題”。