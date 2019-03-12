大陸熊貓擬贈高雄　朱立倫：是好事很歡迎

中評社台北3月12日電／大陸全國人大代表許沛日前建議贈送高雄市熊貓的建議。前新北市長朱立倫今天表示，“送熊貓是好事，在兩岸關係最緊張時送熊貓來，我們就很歡迎”，讓南部民眾也有熊貓可以看。



對於大陸全國人大台灣省代表團代表、重慶籍的全國台聯副會長許沛日前提出贈送高雄市大熊貓的建議。“農委會主委”陳吉仲昨天對此表示，依法規定，野生活體動物要輸入，需經“農委會”林務局同意，且只能作為教育、研究使用等用途，呼籲多關心台灣瀕臨絕種的動物。



中央社報道，朱立倫今天下午接受電視媒體專訪時表示，在兩岸關係最緊張時送熊貓是好事，“我們就很歡迎”，讓南部民眾也有熊貓可以看。他昨天甚至聽到陳吉仲說，這種經費要用在黑熊等台灣原生物種，關於這點沒人反對，但為何熊貓就不行，這在國際上會讓大家覺得，台灣永遠是意識形態在做主導。



對於國民黨主席吳敦義、前“立法院長”王金平近日誓言，若重返執政將重新檢討年金改革。國民黨發言人歐陽龍日前表示，這將是國民黨2020選戰主軸，並非為了選票，而是盼找回公平、正義。



朱立倫說，現在所有的基金都以政府主導、委外來做，事實上應要鬆綁，如同國外基金作法，若是投資標的能夠活化，他認為收入不會只有2%，會到4%到6%。且讓現職公務員的薪資與退休公務員的退休金脫鉤。



朱立倫指出，如現職公務員加薪5%，但退休公務員的退休金不一定加5%，要看基金表現跟通膨做調整。只要兩邊脫鉤後，若基金表現好，退休公務員可以多領退休金，公務員加薪多，也會讓繳費基礎提高，就可減少基金財務困境，未來他會提出具體政策。