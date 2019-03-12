豐田將與JAXA開發月球車　無需穿宇航服

中評社香港3月12日電／豐田汽車公司12發佈消息稱，將與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）共同開發能在月面不穿宇航服乘坐的可行駛1萬公里以上的燃料電池車。力爭2029年由美國的火箭發射升空。



共同社消息，圍繞月球車，在美國阿波羅計劃中也有著電池驅動探險車的活躍表現。但由於採用開放式設計，乘車時必須身穿宇航服。若充滿空氣的汽車能在月面行駛，將是世界首次。



JAXA計劃以2030年代為目標，構想由日本宇航員進行月面探測，月球車的活躍將受到期待。豐田副社長寺師茂樹幹勁十足地表示：“能參與月面項目策劃，對工程師來說是無上的喜悅，令人非常興奮。”



根據構想，將開發的是為車內人員保持舒適氣壓的“載人加壓月球車”。宇航員無需身穿宇航服。該車全長6米、寬5.2米、高3.8米，約為2輛麵包車的尺寸。內部空間約為4.5個榻榻米（約7.29平方米）的面積，可供2人乘坐。緊急情況下可坐4人。



由於月面幾乎沒有大氣，因此有太陽照射的白天與無照射的夜晚之間溫差很大。輻射也很容易到達月面，環境十分嚴酷。開發的月球車需要有適應這樣的嚴酷環境、在不洩露空氣的情況下安全移動於月面的技術。



據JAXA透露，月面探測將在2029年至2034年的5年間實施，力爭調查月面的5個地區。宇航員每次將乘車進行42天的探測。



JAXA計劃實施各種月面探測，諸如在2020年代使用無人著陸器“SLIM”等。在無人探測之後將挑戰使用月球車的載人探測。