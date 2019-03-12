習近平：全面加強練兵備戰工作

中評社北京3月12日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12日下午在出席十三屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，今年是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，也是落實我軍建設發展“十三五”規劃、實現國防和軍隊建設2020年目標任務的攻堅之年，全軍要站在實現中國夢強軍夢的高度，認清落實“十三五”規劃的重要性和緊迫性，堅定決心意志，強化使命擔當，銳意開拓進取，全力以赴打好規劃落實攻堅戰，確保如期完成既定目標任務。



新華社報道，會上，張義瑚、王輝青、李軍、朱程、王寧、寶林、黨增龍、陳劍飛等8位代表，圍繞發揮軍事需求牽引作用、抓好我軍建設發展規劃落實、推進武警部隊改革、加強邊防建設、激發基層官兵動力活力、全面停止有償服務等問題發言。



代表發言後，習近平發表重要講話，要求全軍堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，聚力備戰打仗，強化改革創新，狠抓工作落實，以優異成績迎接新中國成立70週年。



習近平著重就推進軍隊建設發展“十三五”規劃落實提出要求，強調“十三五”規劃是實現2020年目標任務的收官規劃，能不能收好官十分重要。必須加強統籌協調，加強重點突破，加強責任落實，扭住不放，務期必成。



習近平指出，要搞好全局統籌，統好任務計劃、力量資源、管理流程，確保各項建設有序推進。要把好項目論證質量關，創新審批方式，提高立項審批效率。要加強跨領域、跨部門、跨軍地統籌，建立健全工作協調機制，清“淤點”、通“堵點”、解“難點”。要密切軍地協同，用好各方面優質力量和資源。



習近平強調，要圍繞規劃明確的總體佈局，突出抓好軍事鬥爭準備急需、作戰體系關鍵支撐、國防和軍隊改革配套等重點項目，確保重大建設任務落地、關鍵能力指標實現。要加大攻關力度，加快建設進程，把住時間節點、質量要求，實現進度和標準一起抓。要抓住政策制度改革契機，抓緊健全軍事力量建設和軍事管理等方面政策制度，為規劃任務落實提供有力保障。

