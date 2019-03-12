波音稱欲改進737MAX　多國停飛涉事機型

中評社北京3月12日電／埃塞俄比亞航空公司一架波音737－8機型客機（屬於737 MAX系列）10日發生空難事故後，美國波音公司11日發表聲明稱將在近期改進該系列客機。與此同時，埃塞俄比亞航空公司等多國航空公司紛紛對737 MAX系列飛機採取了停飛等限制性措施。



新華社報道，此次埃塞俄比亞航空公司客機墜毀是繼去年10月29日印度尼西亞獅子航空公司空難事故之後，波音737－8機型客機發生的第二起空難事故。



空難發生當日，埃塞俄比亞航空公司就暫停運行所有波音737－8機型客機，復飛時間有待進一步通知。隨後，摩洛哥王家航空公司、澳大利亞民航安全局、中國民用航空局以及印度尼西亞交通部等多國的航空公司及民航管理部門紛紛在11日發出通知，要求暫停運行國內所有737－8機型客機。此外，新加坡民航管理局也在12日宣佈暫停737 MAX所有型號客機在新加坡機場起降。



波音公司在聲明中表示，自印尼獅航客機去年10月失事後，波音公司一直在強化737 MAX系列客機的飛行控制軟件，“旨在使已經安全的飛機更加安全”。



波音公司稱，公司一直與美國聯邦航空局密切合作，開發、規劃和認證相關軟件增強功能，並將在未來幾週內部署到737 MAX機型。



美國飛機乘務員協會已正式要求聯邦航空局對相關機型展開調查。該協會負責人薩拉·納爾遜說，儘管我們不能在沒有全部事實的情況下得出結論，但在第二次事故發生後，監管機構、製造商和航空公司必須立即採取措施，回應公眾關切。



波音公司還表示，波音技術團隊已經到達墜機現場，在埃塞俄比亞事故調查局和美國國家運輸安全委員會的指導下提供技術援助，查找事故原因。目前調查仍處於早期階段。



波音公司曾表示，777X新型客機將於13日在西雅圖“首次亮相”。波音公司一名媒體事務負責人向記者證實了777X客機將推遲亮相的消息。