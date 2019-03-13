歐商在台代表：台歐關係深受兩岸關係影響

歐洲在台商務協會政府關係代表封德育。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月13日電（記者 林谷隆）歐洲在台商務協會政府關係代表封德育12日在台中表示，全部歐洲國家投資台灣大約是500億美金，主要投資集中在太陽能、電池、5G、電動車、新藥等，這些產業剛好都是大陸比較領先的科技領域。台歐關係與兩岸關係的發展息息相關，接下來的歐洲與國際局勢，大陸講中華民族的復興，美國講美國優先，歐洲談政經整合，台歐關係夾在兩岸關係與對歐政策之中。



由政治大學大歐盟研究中心與東海大學政治學系合辦的“當前歐盟政經整合的發展與困境”研討會，歐洲在台商務協會政府關係代表封德育受邀在會中進行分享。



台灣籍的封德育介紹，歐洲在台商務協會成立1988年，會員都是歐洲來台投資企業，目前有900多家，商會辦事人員有18人。30年前，歐洲投資台灣金額是50億美金，包括在捷運、半導體、ICI等產業；發展到今日已經達500億美金，主要投資產業也變成太陽能、電池、5G、電動車、健保新藥。



封德育強調，現在歐洲投資台灣的主要產業，都是現今大陸比較領先的科技領域，例如大陸的華為公司，已經對歐洲原有的易立信、諾基亞造成很大威脅，連美國都感受到威脅，所以才要聯合各國抵制華為，今日的中國大陸已非昔日的吳下阿蒙。



封德育提到，30年前柏林圍牆倒塌，30年後英國準備脫歐，世界局勢變化很快。台歐關係的發展與兩岸關係發展是息息相關，九十年代起，在全球化與WTO架構下形成台歐關係；另外一邊是台灣與中國大陸，在1993年辜汪會談決定兩岸關係。



曾經在海基會任職的封德育分析，台歐關係與兩岸關係的差別，在於歐洲整合從上而下，官方互動很多，民間互動不多；兩岸關係則是由下往上，民間一直往來，但是官方卻不往來，分歧點的決定權在大家手上。



封德育提到，過去三十年，都是全球化與WTO架構的受惠者、受益者，台灣今天對外貿易的資產，光是在中國大陸的投資金額就高達2000多億美金，這代表台灣非常有實力。未來，大陸講中華民族的復興，美國講美國優先，歐洲談政經整合，台歐關係夾在兩岸關係與對歐政策之中。