部長通道收官 34位部長回答89個問題

政協委員們退場時，朱恒順拿著話筒等著開啟部長通道（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）隨著兩會會期接近尾聲，媒體採訪重鎮“部長通道”昨天收官。34位部長先後走上部長通道，回答了66位記者和網友提出的89個問題。



昨天的部長通道是一場“超長”採訪，分上下兩部分，一部分在會前進行，一部分在會後進行，共14位部長走上通道。部長通道主持人、全國人大內司委內務室一處處長朱恒順在結束後向記者表示感謝，“這條通道已經有60年了，不是因為有部長走才有‘部長通道’，因為有廣大記者才有了‘部長通道’。”



今年的四場部長通道上，記者通過在公眾號留言的方式向會務組提交問題，並且首次有外國記者用英文提問，最高檢和最高法的負責人也首次走上部長通道。部長通道與記者會不同，每位部長最多只會回答三個問題，問題也比較尖銳和“接地氣”，部長們“見招拆招”，擺數字、講道理，創造了多個“金句”，甚至數次登上微博熱搜榜。



來人民大會堂參加兩會的各部部長通常都從大會堂北門進入，從北門到會場的這段路程，就成為了記者們抓訪部長的“寶地”。後來為了使採訪更加有序，這條通道拉起紅線，由兩名記者進去“攔部長”，哪位部長能被請到通道前與記者面對面，隨機性很高，很大程度上還要看這兩位記者“認部長”和“攔部長”的功力。其他記者如果眼尖發現了沒有被攔的部長，也會大聲呼喊，請部長到台前來。



2016年總理記者會上，李克強總理要求部長們主動對記者開口回應問題，李克強總理還當場問記者是否對部長們的表現滿意。2017年，部長通道上迎來了更多部長，全國人大有專門的團隊與部長溝通，提前確定走上通道的部長都有誰，也通過微信公眾號向記者們征集問題，使採訪更有序。此外，全國人大還增設了代表通道，邀請各行各業的代表走到台前；全國政協增設了委員通道，姚明、馮鞏、董明珠等各界名人都走上過今年的委員通道。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡）