韓國瑜晤上海台協　四月底高雄辦徵才博覽會

上海台商協會會長李政宏力挺中國國民黨高雄市長韓國瑜，4月底要在高雄辦徵才，促進兩岸青年交流。（中評社） 中評社高雄3月13日電（記者 高易伸）上海市台商協會會長李政宏偕50名上海台商組成“返鄉經貿交流考察團”至高雄考察，12日晚上與中國國民黨高雄市長韓國瑜餐敘。上海台協為高雄送上大禮，將於4月底在高雄舉行“上海市台協第三屆返台徵才博覽會”，屆時將有200餘家上海台資企業提供3千個極具吸引力的崗位職缺，面向台灣中南部各大學院校應屆畢業生和近兩年畢業的台灣青年展開徵才。



韓國瑜在晚宴待上兩個小時，足見對上海台商的重視，雙方就推動兩地產業優勢整合互補、服務業交流合作、文創產業、青年就業創業扶持及高雄農漁產品銷往上海等進行充分意見交換。



李政宏表示，選擇在高雄舉辦第三屆徵才博覽會是對家鄉及市長韓國瑜的支持，是為造福台灣中南部地區青年人才，使其有更多機會在國際性大都市上海一展長才。



李政宏讚高雄在韓國瑜帶領下，讓貨出去，也要加強人才之間的交流，讓年輕人有能力走出去多看、多聽、多學、多歷練，以獲得更豐富的學識能力，回來為家鄉作出更多貢獻。同時上海市台協也會協助大陸年輕人至高雄來遊學、交流並進入大學就讀，協助解決台灣大學院校招生的問題。



該團高雄行程由國民黨“立委”陳宜民積極往返兩地穿針引線！上海台協誠意滿滿一共邀請包括連鎖、旅遊、科技、食品、母嬰、房地產、教育、法律、農業、文化娛樂等眾多行業具有代表性的知名台資企業負責人組團前來，為上海和高雄兩地各領域的合作交流創造更多機會平台。



李政宏表示，不論高雄經貿發展需何種領域資源，上海台商都將全力以赴，提供最大的支援。



陳宜民也認為，韓國瑜就任高雄市長以來，堅持九二共識為兩岸關係定海神針，也看中高雄與大陸重要省市之間的經濟發展與招商工作，並著力妤高雄市兩岸工作小組，還邀上海台協會長李政宏等人加入兩岸工作小組，將上海有關方面合作視為重中之重。