中評關注：藍天王拚大位話不說死　各有盤算

藍營裡想要角逐2020大位的人，都不會話說死，目的都是保留進可攻退可守的空間。圖為王金平受訪情形（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨究竟推誰角逐2020大位，最被看好的態度最消極，其他不被看好的卻很積極，讓外界像霧裡看花摸不清猜不透，不過他們都有共同特點，就是講話模擬兩可，永遠不把話說死，好為自己留下一條退路，日後進可攻、退可守。



高雄市長韓國瑜挾著去年縣市九合一選舉創造的“韓流”威力，是藍綠陣營最強、也被民意最期待拚2020大位的人選。



韓國瑜清楚當兩年市長就轉戰“總統”大位，可能違背對高雄市民的承諾，而且若是表態參選，對於有知遇、提攜之恩，且明知兩人都想拚大位的黨主席吳敦義與前“立法院長”王金平，也可能揹上不義之名，可也不能忽視“挺韓”民意愈燒愈旺的事實與心裡“魚躍龍門”的渴望，所以先表態知道市長一任4年，4月不會黨內領表，但7月黨內提名若生變數會不會接受徵召？韓國瑜不說死。



朱立倫是藍營檯面上最先表態角逐2020大位的人，但民調不如韓國瑜、與代表“白色力量”的台北市長柯文哲互有高低，看到政治資歷最深且完整的吳敦義、王金平亦有企圖心，所以採取“以退為進”的策略，一面承認“我們不夠強，韓國瑜當然是國民黨最大希望”，另一面又呼籲若要徵召最好在4、5月初選前就做決定，目的當然還是拚2020大位。



78歲的王金平從3月7日舉行參選記者會後動作頻頻，明明組織動員能力在藍營人選裡最強，且“喬”的政治資歷豐富，擁有最多“人情債”，但他連日受訪都在營造一個“可能被犧牲”但會勇往直前的氛圍，王看似哀兵出擊，其實王每一個政治爆料都在說明，不論成敗他同樣具有重要性。



吳敦義是形勢最危殆的一個，明明領導全黨大勝縣市九合一選舉，民意支持度卻一直在低檔徘徊，只好先隱藏角逐大位的企圖，保留“萬分之一機會”，也為徵召韓國瑜“保留萬分之一機會”，話中透露出除了“韓流”外，其他人都跟他一樣“不及格”，但不同的是，吳就算初選落敗還有可能繼續主持黨務，換言之，吳也有退路可走。

