中評：港區人大代表熱議大灣區建設

香港團開放日，港區人大代表積極為大灣區發展建言獻策。（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）粵港澳大灣區在今年兩會中是一個非常高頻出現的熱詞，不論是在港區代表委員的小組討論還是在媒體記者採訪中都會提到。香港團開放日期間，港區人大代表們分別就粵港澳大灣區建設提出自己的意見和建議。他們普遍認為，香港應該要把握好這個機遇積極作為。



港區全國人大代表、南旋集團主席兼行政總裁王庭聰表示，兩會召開前不久，中央公布了《粵港澳大灣區規劃綱要》並公布了首批實施措施，這標誌著大灣區建設邁出實質性的不走，令人鼓舞。他認為，大灣區內的社會制度和法律制度不同，分屬於不同關稅區域，其市場互聯互通的水平有待於進一步提升。這些壁壘要逐一擊破，才能促進合理分工，優勢互補、深化合作，形成更深層次的融合互動新體系。他建議下一階段要著力通過自助制度的政策創新，促進大灣區在兩種制度、三個關稅區、三個法律、三種貨幣的情況下，尋求平衡。至於有些人擔心香港參與大灣區建設會淡化“一國兩制”的優勢，他認為這是完全不正確。事實上，規劃綱要的指導思想中一直專門指出要全面貫徹“一國兩制”、港人治港、澳人治澳高度自治方針，嚴格依法依憲和基本法辦事，堅持新發展理念，充分認識和利用“一國兩制”的制度優勢，港澳優勢和廣東改革開放先行先試的優勢。由此可以看出，在中央眼裡，“一國兩制”既是香港在大灣區的優勢，也是粵港澳大灣區邁向國際的重要基礎。此外，規劃綱要中始終貫穿著一個宗旨，即讓城市發揮自身的優勢、特點，包括地理優勢、產業優勢、資源優勢、制度優勢等。



王庭聰認為，粵港澳大灣區的建設是國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，是保持香港長期繁榮穩定的重大建設。同時，也回應了全球治理體系和國際變革的加速推動，以及新一輪科技革命產業變革的發展訴求。對香港來說，是推動“一國兩制”實現的需要，為港澳擴大發展的空間注入新動能。我們要抓住這個機遇，也必須抓住。



港區全國人大代表、香港島各界聯合會理事長蔡毅表示，粵港澳大灣區是我國經濟發展最強的區域之一。大灣區內擁有眾多的國際港口，尤其是互相比鄰的香港深圳和廣州，都是世界排名前十的國際大牌。港口是帶動區域經濟發展的核心戰略資源，香港和內地在港口方面具有各自的優勢，如何整合港口資源，統籌協調行業物流合作，更好的發揮集群效應？他提出三方面建議，一是 由香港方面和廣東方面核准粵港港口行業物流協調統籌及合作中心。這樣可以展開深度合作，錯位發展，避免無序競爭，減輕內陸腹地貨源有一定重叠的問題，提供稅收優惠，通關便利機制，智能通關，推動綠色港口建設；二是借助一帶一路的機遇以及內地業務委托人的合作，使香港成為高端行業服務業的聚集地和最佳選擇地。三是香港要把傳統的海運和港口一路領頭人吸引到香港投資興業，成為內地行業和貿易公司拓展國際業務和進入內地市場的雙向超級聯絡平台。

