新疆主席：新疆教育培訓中心有一天會消失

新疆團組開放現場（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）全國人大新疆代表團昨天舉行開放日，新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾回應多個與新疆職業技能培訓中心有關的提問，他表示，新疆教育中心嚴格落實中國憲法和法律關於尊重保障人權的基本原則，嚴禁以任何方式對教培中心的學員進行人格侮辱。學員們在這裡學到了語言、技能、守法，教培中心的人會越來越少，如果有一天社會不需要的話，教培中心就消失了，“遠不像有些人炒作的，說這裡有上百萬人之多。”



昨天下午只有新疆一個團組向境外記者開放，前來參會的記者、外國新聞官等將人民大會堂新疆廳圍得水洩不通，會場前方被堵得嚴嚴實實，有記者索性坐在會場外面聽會。



雪克來提·扎克爾說，新疆職業技能培訓中心是一所寄宿制的學校，學院在這裡免費學語言，學法律，學技能。雪克來提·扎克爾引用到教育培訓中心採訪過的路透社的報道說：學員似乎沒有看到有人受到虐待，他們可以與家人打電話，他們可以得到清真食品。



雪克來提·扎克爾表示，教培中心嚴格落實中國憲法和法律關於尊重保障人權的基本原則，嚴禁以任何方式對教培中心的學員進行人格侮辱。就像我們辦的很多寄宿制學校一樣，學員們平時可以回家。教培中心保障學員們使用自己的語言文字的權力，保護學員的風俗習慣，保護學員們的宗教信仰，禁止在教培中心設置宗教場所，禁止傳教。教培中心還有豐富的娛樂活動。



雪克來提·扎克爾表示，學員們在教培中心學習後發生了很大的變化，學員們學會了使用國家通用的語言，學會了守法，職業技能明顯提升，實現了去極端化。



雪克來提·扎克爾說，教培中心的人會越來越少，如果有一天社會不需要的話，教培中心就消失了。“遠不像有些人炒作的，說這裡有上百萬人之多，不是這樣的，你們可以到新疆去參觀考察。”



雪克來提·扎克爾此前在接受採訪時談及設立教培中心的原因：20世紀90年代以來，境內外“三股勢力”（民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力）在中國新疆策劃並組織實施了數千起爆炸、暗殺、投毒、縱火、襲擊、騷亂、暴亂等系列暴力恐怖事件，累計造成大量無辜群眾罹難，數百名公安民警殉職，財產損失無法估算。新疆立足疆內實際，堅持“一手抓打擊、一手抓預防”，將打擊暴恐犯罪與保障人權相結合，既注重依法嚴厲打擊少數嚴重暴力恐怖犯罪，最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害，又重視開展源頭治理，通過幫教工作，最大限度地團結教育挽救絕大多數有輕微違法犯罪行為的人員，避免其成為恐怖主義和極端主義的另一受害者和犧牲品。正是基於以上情況，新疆依法開展職業技能教育培訓工作，其目的就是要從根本上消除滋生恐怖主義、宗教極端主義的環境和土壤，將暴恐活動消除在未發之前。